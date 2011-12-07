Портрет Девятаева и полевая кухня: в Казани прошли соревнования по экстремальным видам спорта

В преддверии Дня Победы в экстрим-парке Урам прошел республиканский фестиваль молодежи по экстремальным видам спорта. Мероприятие посетили заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева и министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

Кроме основных соревнований на опорах моста «Миллениум» был нарисован стрит-арт с портретом Героя Советского Союза Михаила Девятаева.

«Граффити это один из механизмов, с помощью которого можно продемонстрировать любовь к своей родине, любовь к тем людям, которые жили на территории республики и тем кто имел непосредственное отношение к развитию Татарстана, и безусловно с темой Великой Отечественной войны связаны образы героев Татарстана. Михаил Девятаев это герой Великой Отечественной войны, это человек совершивший подвиг, и конечно его лицо, которое связано с подвигом важно для тех кто здесь проходит», — отметила Лейла Фазлеева.

В свою очередь Дамир Фаттахов добавил, что этот фестиваль и то огромное количество мероприятий, которые будут проходить в экстрим-парке в течение лета станут традиционными.

«В преддверии Дня Победы для нас было важно на понятном языке для уличного сообщества поговорить о патриотическом воспитании и значении патриотизма. Мне кажется, что для современного молодого человека, помимо важных исторических дат и традиций, патриотизм проявляется в простых вещах, когда на их малой родине создаются все условия для их самореализации, и молодежь видит, что они могут найти себя в родной республике и никуда не уезжать отсюда. И благодаря этому молодое поколение и становится патриотами страны и республики», — подчеркнул Фаттахов.

Кроме этого, на площадке экстрим-парка «Урам» прошли соревнования по скейтбордингу, воркауту и баскетболу 3×3.

Для гостей мероприятия организаторы развернули полевую кухню и музыкальную программу с живым исполнением молодых артистов из города Казани.