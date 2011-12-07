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На подготовку и проведение Сабантуя в Казани потратят 31,1 млн рублей

На площадке планируется вместить 25 тыс. человек.

Власти Татарстана планируют потратить на подготовку и проведение Сабантуя в Казани потратят 31,1 млн рублей. Документ опубликован на портале госзакупок.

Мероприятие на Лебяжьем обойдется в 16,6 млн рублей, в Березовой роще — в 14,5 млн.

Как сообщается в документе, на площадке Сабантуя будут организованы центральный майдан со сценой, мультимедийный фонтан, детский майдан, фотозона и спортивная площадка. Гости праздника смогут увидеть театрализованное представление, спортивные состязания, концертную программу, рассчитанную на не менее 6 часов, а также другие развлечения. Территория рассчитана до 25 тыс. человек.

Также для победителей конкурсов предусмотрены разнообразные призы, от автомобиля и традиционного барана, до умных часов и увлажнителя воздуха.

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