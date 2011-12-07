Прогулочный корабль «Чайка-СПГ» впервые проплыл по Казанке

Прогулочный корабль «Чайка-СПГ» проплыл по Казанке. Сегодня судно было замечено около Дворца земледельцев.

Корабль ещё сдан в эксплуатацию. Об этом «Казанским ведомостям» стало известно из собственного источника. О точных сроках сдачи информации нет.

Напомним, что теплоход был построен на Зеленодольском заводе имени Горького и был спущен на воду в августе 2020 года.

Судно вмещает до 176 человек, его длина — 58,8 метра, ширина — 10,8 метра. Теплоход может обслуживать в том числе и перевозки внутри Казани, поскольку способен проходить под низкими мостами.