Сегодня у театра им. Галиаскара Камала пройдет световое шоу

Сегодня, 8 июня, у площади рядом с театром им. Галиаскара Камала пройдет световое шоу. Мероприятие с театрализованным представлением состоится в рамках открытия Дней Якутии.

По информации пресс-службы Минкультуры РТ, роль экрана для шоу будет исполнять тюркский шатер высотой 12 метров. Его установили на ступенях театра. Ожившие картины из древней истории пришедшие смогут увидеть в 21:00. После светового шоу зрителям предлагают остаться на спектакль якутского театра Олонхо.

Ранее «Казанские Ведомости» писали о том, что в Татарстане стартуют Дни Якутии, направленные на презентацию комплексного потенциала Республики Саха. С 7 по 11 июня делегация продемонстрирует реализацию продукции товаропроизводителей бренда «Сделано в Якутии».