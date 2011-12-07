Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Сквер имени Толстого в Казани закрыли на реконструкцию

В сквере планируется обновить покрытия, освещение, скамейки, урны, привести в порядок ландшафт.

В столице Татарстана закрыли на реконструкцию сквер имени Толстого, там планируется обновить покрытия, освещение, скамейки, урны, привести в порядок ландшафт. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» рассказали в фонде «Институт развития городов РТ». 

«В ближайшее время в сквере начнутся подготовительные работы. Исторический облик сквера и направления существующих дорожек будут сохранены, также останется на месте бюст Льва Толстого. Сквер дополнится стендами навигаций», — отметили в фонде «Институт развития городов РТ». 

Заказчиком выступает Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан. 

Завершить работы планируется к концу строительного сезона.

КВ
Лента новостей