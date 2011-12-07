Сквер имени Толстого в Казани закрыли на реконструкцию

В столице Татарстана закрыли на реконструкцию сквер имени Толстого, там планируется обновить покрытия, освещение, скамейки, урны, привести в порядок ландшафт. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» рассказали в фонде «Институт развития городов РТ».

«В ближайшее время в сквере начнутся подготовительные работы. Исторический облик сквера и направления существующих дорожек будут сохранены, также останется на месте бюст Льва Толстого. Сквер дополнится стендами навигаций», — отметили в фонде «Институт развития городов РТ».

Заказчиком выступает Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан.

Завершить работы планируется к концу строительного сезона.