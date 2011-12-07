В Казани на нескольких участках городских дорог ограничат движение на месяц

В Казани с 9 июня по 7 июля ограничат движение на нескольких участках городских дорог. Исполком города подписал соответствующий документ, сообщается на сайте мэрии Казани.

Движение будет перекрыто: по Оренбургскому тракту — на участке от дома № 144б до ул. Танковая; по пр. Универсиады — на участке от ул. Танковая до ул. Вишневского; по ул. Тихомирова — на участке от ул. Вишневского до ул. Ульянова-Ленина; по Щербаковскому переулку — на участке от ул. Ульянова-Ленина до ул. Бутлерова.

Сообщается, что ограничение даижения связано с ремонтными работами на дорогах.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Казани частично закроют улицу Максима Горького с 7 по 13 июня. Ограничение связано с ремонтными работами.