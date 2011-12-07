Ростехнадзор требует приостановить работы по строительству второй ветки метро в Казани

Приволжское управление Ростехнадзора требует приостановить строительство второй ветки метро в Казани из-за отсутствия разрешения на строительство и оценки соответствия проектной документации требованиям техрегламентов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе проверки выявлено, что на объекте продолжаются строительно-монтажные работы в отсутствие разрешения на строительство и оценки соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, а также утвержденной техническим заказчиком ГКУ „ГИСУ“ проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы», — сказано в сообщении ведомства.

Ростехнадзор выписал предписание в отношении «Казметростроя» после проверки ранее выданных предписаний. Все материалы отправлены в Арбитражный суд РТ. ГИСУ РТ получил уведомление об административном правонарушении.

Напомним, в Казани началось строительство второй ветки метрополитена от станции «Фучика» до станции «Сахарова».