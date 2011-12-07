Главный госавтоинспектор Казани Игорь Новиков рассказал о «казанских поворотах», техосмотре и камерах фиксации

— Игорь Геннадиевич, какие проблемы с безопасностью дорожного движения Вы сейчас считаете главными в Казани?

— За прошедшие 6 месяцев текущего года обозначились две главные проблемы на дорогах Казани. Это наезды на пешеходов и детский травматизм в ДТП. К сожалению, с начала года на дорогах Казани погибло уже 14 человек, 20 погибших было в 2020 году. В качестве целевого ориентира устанавливается показатель социального риска, составляющий не более 4 погибших на 100 тыс. населения. В настоящее время целевой ориентир снижения смертности в результате ДТП на территории г. Казани не превышен. (Целевой ориентир по БКДД оставляет 17).

— Где самое жесткое законодательство в мире в этой сфере?

— Такого нет, у каждой страны свои особенности. Превысил, например, в странах Европы разрешенную скорость в городе на 1 км\ч? Все, жди суровое наказание в виде приличного штрафа. В России сейчас в населенных пунктах можно ездить со скоростью 60 км\ч, а наказание начинается со скорости 80 км\час. Присоединяюсь к предложению снизить порог превышения разрешенной скорости с нынешних 20 км\ч до 10 км\ч, по образцу европейских норм.

— Что является основными причинами ДТП в Казани?

— Воспитание. А основное — неуважение людей друг к другу. И обычно, когда такие трагедии случаются, как правило, виноваты оба.

— Уважение к правилам дорожного движения принудительно воспитывают камеры и радары на дорогах Казани. Будет ли их число расти?

— По мере необходимости. Основные вложения на оснащение дорог и улиц города системами фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения были сделаны в 2020 году.

— Когда в Казани появятся приборы, фиксирующие пьяного водителя за рулем?

— В России ведутся такие разработки. Но пока нарушителей может выявить на дороге лишь сотрудник Госавтоинспекции при личном общении с водителем. Стоит отметить, что сейчас в Казани камеры вычисляют не только скорость. В этом году появились приборы с фиксацией нарушения запрета левых поворотов, как их еще зовут в народе — «казанских поворотов». Самый первый появился на перекрестке Проспекта Победы — ул. Дубравная. Сейчас они установлены также на ул. Ломжинская, Минская, на проспекте Ямашева, ими будут оборудованы проспект Универсиады, улица Миннуллина. На подходе — приборы фиксации непристегнутого ремня безопасности.

— Что делать с пьяными водителями?

— В Казани 500 — 600 человек в год садятся нетрезвыми за руль. А потом на какие только ухищрения не идут эти нарушители, чтобы получить права раньше положенного срока! Доходит до того, что идут в загс и меняют одну букву в фамилии, чтобы под этой новой фамилией получить и новые права. Кто-то просто покупает поддельное водительское удостоверение. Нужно более жесткое законодательство в этом случае, а не просто лишение прав на полтора года.

— Сейчас обсуждается отмена техосмотра. Как вы относитесь к этому?

— Пока техосмотр обязателен. Постановлением Правительства РФ продлен срок действия диагностических карт, истекающих в период с 1 февраля по 30 сентября 2021 г., на 6 месяцев, но не менее чем до 1 октября 2021 г. Однако это не значит, что прохождение техосмотра совсем отменено. При желании техосмотр можно пройти по новым правилам, обратившись в любые аккредитованные пункты технического осмотра. В Казани функционирует 19 таких станций. Рекомендую всем собственникам ТС не откладывать техосмотр до 1 октября. Пункты техосмотра сейчас не загружены на полную мощность, поэтому для оформления новой диагностической карты можно выбрать удобное время.

— Может ли инспектор ГИБДД остановить вашу машину и попросить предъявить документы, не объясняя причин?

— Да, такие случаи предусмотрены законодательством. Ведь кроме обеспечения безопасности на дорогах, на сотрудников Госавтоинспекции возлагаются и общеполицейские функции. Такие, как розыск угнанных автомобилей, раскрытие краж, перехват наркокурьеров. Например, в Казани в день происходит много краж. И никто украденное в руках по городу не несет — все везут на автомобиле. Недавно на одном из КПМ Казани при досмотре автомобиля наши сотрудники обнаружили самую большую партию наркотиков — 176 кг. Везли наркоту два студента. Всю Россию эти студенты проехали, но только в Казани инспекторы при досмотре обнаружили этот сюрприз, лежащий просто в багажнике их автомобиля. Так что, если у вас в автомобиле полный багажник строительного инструмента, вас могут попросить объяснить, где вы его взяли и куда везете.

— Опишите портрет сотрудника Госавтоинспекции Казани.

— У человека должны гореть глаза, он должен знать — что он хочет. А также многое уметь: начиная от простой помощи в замене колеса на трассе до принятия родов. Как только у человека глаза погасли, работать и общаться с водителями ему становится сложно. Сейчас и автовладельцы изменились — они стали больше разговаривать с инспектором ГИБДД, все считают себя специалистами во всех областях.

— Есть ли в вашем подразделении сотрудники, отслеживающие в соцсетях видеоролики, выложенные нарушителями ПДД? Например, езду на крыше автомобиля, значительное превышение скорости на городских улицах, показной дрифт?

— Конечно, Госавтоинспекция Казани регулярно проводит мониторинг социальных сетей на предмет размещения видеозаписей, в которых водители нарушают правила дорожного движения. 99,9% нарушителей мы находим. Помогают в этом и сами казанцы. Свое фото или видеосообщение о нарушителях ПДД вы можете отправить на наш Telegram-канал. Для этого в поисковой строке мессенджера необходимо ввести слова «ГИБДД КАЗАНЬ». Информация о сообщивших остается анонимной для других пользователей канала.

— В Казани стало популярным такое нарушение. При въезде в центральную часть города автовладельцы ставят машину на платную парковку, а затем снимают или закрывают номера, чтобы ему невозможно было выписать штраф. Что делать с нарушителями?

— Когда платные муниципальные парковки организовывали, мы сразу предложили фотофиксацию автомобиля, когда он въезжает на нее. Но этого не сделали. Да, автомобили с системой «паркон» уже потом проезжают, фиксируют машину без номеров, но наказать за это автовладельца невозможно. Законодательством запрещена езда на автомобиле без госномеров. Но если он стоит без номера, наказание за это не предусмотрено. Кстати, первые камеры фотофиксации при въезде на платную парковку все же появились в Казани, первая из них — на улице Дзержинского.

— Ваша оценка автошкол Казани?

— Уровень подготовки разный. Автошколы — это коммерческие организации, их главная цель — извлечение прибыли. Поэтому перед тем, как отправиться на эти платные курсы, заранее ознакомьтесь с рейтингом автошкол, есть рейтинг сдачи экзаменов в них, есть портал Федерации автошкол Республики Татарстан, другие интернет-ресурсы. Мы предложили другой подход. В Казани необходимо создать Центр движения юных инспекторов движения, где с Правилами дорожного движения бесплатно будут знакомить всех без исключения школьников.

— Приезжие водители часто называют поведение казанских водителей хамоватым. Это так?

— В Казани пока еще есть возможность перемещаться, у нас нет, как в Москве, многочасовых пробок без движения. Зная об этих заторах, московские водители стараются с взаимоуважением относиться друг к другу. Если ты там выезжаешь с прилегающей улицы — тебя пропустят. Мигнешь поворотником — тоже пропустят. Потому что люди понимают — сегодня не пропустишь ты, завтра не пропустят тебя. Даже если с третьей полосы мигнешь, чтобы тебя пропустили свернуть налево, пропустят, хотя это и не по правилам. Но все понимают — если тебя не пропустить, весь ряд, следующий за тобой, встанет. Казань сейчас к этому взаимоуважению тоже подходит.

— Как вы поддерживаете свою физическую форму?

— Просто стараюсь вести здоровый образ жизни. Помогают в этом и ежедневные прогулки с собакой, это час-полтора.

— Ваше любимое занятие, какой вид отдыха предпочитаете?

— Мой любимый вид отдыха — время, проведенное с семьей. У меня трое детей. Но такова наша чрезвычайно загруженная служба, что я не увидел, как выросла и стала взрослой старшая дочь, ей уже 22 года. Не увидел, как повзрослела и вторая дочка — ей 17. Вот остался младший сын, ему 6. Надеюсь, удастся уделить внимания ему больше. Так что все хлопоты по воспитанию достались моей жене.

Кстати

Вот какие нарушения ПДД фиксируют камеры видеофиксации: это превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию, выезд на встречную полосу движения, проезд под знак «Въезд запрещен», выезд на полосу для маршрутных ТС, выезд на тротуар, нарушение требований дорожной разметки, выполнение поворота из второго ряда, не включенный ближний свет фар или дневные ходовые огни, непредоставление преимущества пешеходам на пешеходных переходах.

Справка

Игорь Геннадиевич Новиков родился 14 марта 1972 года в селе Белкино Пестречинского района ТАССР. В органы внутренних дел пришел служить после прохождения срочной воинской службы в декабре 1993 года. В 2009 году окончил Казанский юридический институт МВД России. С марта 2015 года — начальник отдела ГИБДД УМВД России по г. Казани.