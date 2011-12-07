На улице Технической в Казани закончили работы по обновлению трамвайных путей

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В Казани по улице Технической обновили 8 км трамвайных путей. Об этом пресс-служба МУП «Метроэлектротранс» сообщила на официальной странице в социальных сетях.
На путях, по которым следуют трамваи маршрутов № 5 и 5а, полностью заменены изношенные шпалы. Также специалисты установили температурные компенсаторы, помогающие гасить тепловые колебания длины рельсов, избегая их смещения в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
Сейчас ремонтные работы идут по улице Химической, по которым следует трамвай маршрута № 1, и на участке от улицы Минская до улицы Закиева.