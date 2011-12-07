Соцсети: велодорожку на Большой Красной в Казани стали использовать как парковочное место

В социальных сетях появились жалобы казанцев на водителей, что начали оставлять свои авто на только что появившихся велодорожках.

Напомним, новая разметка появилась накануне на улице Большая Красная в Казани. Однако использовать ее автолюбители решили, как еще одно парковочное место. Неравнодушные пользователи отмечают, что, если не пресечь подобное поведение, их пример могут подхватить другие автомобилисты. Другие же возмутились сокращением полос движения.

Также местные жители выразили сожаление из-за отсутствия делиниаторов и парковочных столбиков.

«Будем ждать действий от ГИБДД. Ближайшие недели покажут, насколько они готовы отстаивать интересы велосипедистов и обеспечивать безопасность», — сказано в одном из Telegram-каналов.