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У экстрим-парка «Урам» разрешили открыть вход со стороны парковки

На площадке из-за хода строительных работ введены особые меры безопасности.

Глава министерства молодежи Татарстана Дамир Фаттахов рассказал о разрешении открытия входа в новый парк под Миллениумом.

Министр поделился, что закрытый вход со стороны парковки является неудобным для посетителей экстрим-парка «Урам». Поэтому исполком Казани совместно с сотрудниками ГИБДД пересмотрели решение и разрешили оставить вход открытым при соблюдении дополнительных мер безопасности. Пока на объекте еще ведутся строительные работы. 

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