У экстрим-парка «Урам» разрешили открыть вход со стороны парковки

Глава министерства молодежи Татарстана Дамир Фаттахов рассказал о разрешении открытия входа в новый парк под Миллениумом.

Министр поделился, что закрытый вход со стороны парковки является неудобным для посетителей экстрим-парка «Урам». Поэтому исполком Казани совместно с сотрудниками ГИБДД пересмотрели решение и разрешили оставить вход открытым при соблюдении дополнительных мер безопасности. Пока на объекте еще ведутся строительные работы.