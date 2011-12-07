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В Казани построят три новых жилых микрорайона

Площадь территории составит 759,4 тыс. кв. м.

В Казани построят три новых микрорайона на территории жилого района «Седьмое небо». Проекты планировки территории микрорайонов № 6А, 7А и 7Б утвердил исполком столицы РТ. Соответствующая информация содержится в сборнике документов.

Общая площадь территории составляет 759,4 тыс. кв. м. Предполагается, что здесь смогут проживать более 11,4 тыс. человек.

Проект расположится в пределах ул. Мамадышский тракт, пр. Камалеева, ул. Шуртыгина и ул. Аделя Кутуя. 

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