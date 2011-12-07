Власти Казани утвердили проект планировки Вознесенского тракта

Дорога появится на участке от улицы Гвардейская до проспекта Победы. Соответствующая информация опубликована в сборнике документов исполкома столицы РТ.

«Проектом планировки территории предусматривается строительство автомобильной дороги (Вознесенского тракта) в целях обеспечения транспортной инфраструктурой жителей и территорий города», — уточняется в документах.

Предполагается, что протяженность трассы составит 4,1 км, дорога будет трехполосной, а разрешенная скорость на ней составит 70 км/ч.