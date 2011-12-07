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Власти Казани утвердили проект планировки Вознесенского тракта

Дорога будет построена на участке от ул. Гвардейская до пр. Победы.

Дорога появится на участке от улицы Гвардейская до проспекта Победы. Соответствующая информация опубликована в сборнике документов исполкома столицы РТ.

«Проектом планировки территории предусматривается строительство автомобильной дороги (Вознесенского тракта) в целях обеспечения транспортной инфраструктурой жителей и территорий города», — уточняется в документах.

Предполагается, что протяженность трассы составит 4,1 км, дорога будет трехполосной, а разрешенная скорость на ней составит 70 км/ч.

КВ
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