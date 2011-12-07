Во время Казанского марафона временно изменится схема движения общественного транспорта

На официальном портале мэрии столицы Татарстана появилась информация об изменении конкретных маршрутов общественного транспорта на время подготовки и проведения Казанского марафона.

Так, с 6.00 10 октября до 6.00 12 октября временно схему движения изменят автобусы: №6, №35, №37, №74, №35а, №47. Схема движения троллейбуса №7 «Ул. Халитова — ж/д вокзал» сократится до остановки «Площадь Свободы» по ул. Карла Маркса.

В воскресение, 11 октября, Кремлевская дамба в обоих направлениях, а также мост Миллениум в направлении ул. Н.Ершова будут закрыты с 6.00 до 16.45. В связи с этим будет изменен следующий ряд автобусных маршрутов: № 15, № 29, №22, №28а, №28, №43, №89.