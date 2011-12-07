Почему дети в одном из казанских дворов забыли про компьютерные игры

Вот и жители дома №100 по улице Декабристов после капитальных преобразований двора полюбили его. А их дети и внуки стали охладевать к компьютерам. Сейчас они большую часть свободного времени проводят на детской и спортивной площадках. Корреспонденты «Казанских ведомостей» побывали по данному адресу.Двор на Декабристов, 100 до весны 2018 года был обычным - невзрачное наследие постсоветского времени. Ни тебе скамеек для бабушек, ни нормальных качелей и горок для детей.С наступлением устойчивого тепла жильцы - кто с тревогой, кто с недовольством, а некоторые с любопытством - наблюдали за действиями рабочих. Всех беспокоил один и тот же вопрос: что будет в финале и когда он наступит?И вот наступил долгожданный час икс. В начале сентября строители, озеленители завершили свои дела и сдали объект. «Двор - территория добрососедства» - так назвали свой проект архитекторы и дизайнеры, таким он и стал.- Какую же красоту нам сделали! - не сдерживая эмоций, говорит жительница дома Марина Владимировна. - Двор разделили на несколько зон. Самая главная - детская. Она огорожена, не страшно, что ребенок попадет под колеса. Для безопасности везде песчаная подушка. А на экстрим-площадке любят играть не только малыши, но и подростки не стесняются полазить. Что мы заметили - раньше, до капремонта, во дворе мало гуляло детей. Сейчас их количество в разы увеличилось.Капитальный ремонт дворовых проездов, тротуаров - для Казани это уже стандарт. Сейчас люди хотят большего, и городская власть, управляющие компании идут навстречу пожеланиям населения.Если благоустройство двора - то обязательно со своей изюминкой, привлечением профессиональных архитекторов, специалистов - ландшафтников, дизайнеров. Авторы проекта «Двор - территория добрососедства» отказались от стандартного игрового комплекса, которых сейчас немало в казанских дворах. Они создали свой неповторимый скайпарк.- Мы каждый день с внуком Савелием после занятий в школе приходим в этот двор, - рассказывает Вера Алексеевна, жительница дома №11 по улице Волгоградской. - Какие там смартфоны и прочие гаджеты! Он с удовольствием носится по площадке с друзьями. Надоест играть здесь, переходят на спортплощадку. После такого выброса адреналина Савушка легче занимается дома и крепче спит.Отдельно о спортплощадке. Авторы проекта постарались на небольшой территории уместить как можно больше уличных тренажеров, но при этом чтобы не было тесно занимающимся. К примеру, баскетбольную площадку можно использовать как футбольную.Но самое главное, чем довольны жильцы, а от чего мы остались просто в восхищении, - это отремонтированная площадка ТБО.- Сейчас в нашем дворе нет летающего мусора, ни одной бумажки или пластиковой бутылки, - говорит Марина Владимировна. - Нет голубиных стай, разносящих инфекцию, крыс, бродячих собак и скверного запаха. А секрет в том, что мусорные баки находятся в закрытом на замок помещении.Действительно, с первого взгляда и не поймешь, что за высоким сетчатым забором находится мусорная площадка. Если бы не аншлаги, указывающие на сортировку отходов, догадаться сложно. Вместо привычной нашему взгляду загаженной территории - чистая асфальтовая площадка. Одна стена закрытого павильона оборудована отверстиями, над которыми указатель, для какого вида отходов предназначается: картон, пластик, стекло и несортированный мусор. Мусор вывозится подрядной организацией два раза в день, поэтому нет переполненных контейнеров и отвратительного смрада.- Такое ноу-хау надо бы по всей Казани, да что там, по всему Татарстану распространить, - говорит местный житель Дамир Валиевич. - 50 лет я прожил в доме напротив помойки и насмотрелся на нее до тошноты, а сейчас все замечательно.