Автобусы проверялись со всей строгостью

Во время одной из таких проверок на АТП-4 на прошлой неделе побывали наши корреспонденты.По правилам городские автобусы должны проходить техосмотр раз в полгода. Инструктаж для водителей проводится два раза в год, при смене зимнего и летнего сезонов. К внеплановой проверке работники 4-го автопредприятия отнеслись с пониманием. Все потрясены последствиями ужасной аварии с участием городского автобуса, произошедшей в Казани 1 апреля.В учебном классе АТП собралось человек двадцать водителей. Все они либо после смены, либо выходные в этот день. Инструктор рассказывает им все то, что они и так хорошо знают: как правильно подъезжать к остановке, проводить высадку и посадку пассажиров. - На сегодняшний день на нашем предприятии проинструктировано более четырехсот человек, - говорит директор АТП-4 Рамиль Садриев. - Ежедневно и круглосуточно на участке диагностики, где у нас располагается пост государственного ТО, проводится детальный осмотр рулевого управления, тормозной системы и прочего. Кроме того, есть у нас и компьютерная диагностика, по результатам которой и выдается диагностическая карта. Если в машине какие-либо неисправности, компьютер не выдает карту. Подлинность диагностической карты подтверждается печатью и визируется. За первые три дня проверки на пяти крупных АТП Казани технические неисправности были выявлены у 23 автобусов. Правда, они не такие, чтобы представлять серьезную угрозу для безопасности пассажиров: трещины на бамперах, стеклах, неисправные световые приборы. Еще 42 автобуса не выпустили в рейс из-за ненадлежащего санитарного состояния, то есть машины оказались недостаточно чистые. Эти цифры озвучил перед журналистами руководитель комитета по транспорту исполкома Казани Айдар Абдулхаков.Всего из 1002 автобусов, работающих на городских маршрутах, обследованию подлежали 574 машины 2007 года выпуска. Остальные 428 новые, произведены в 2012 - 2013 годах, поэтому в дополнительной проверке не нуждаются.А пока на день проверки было известно, что государственные регистрационные знаки сняли со всех десяти автобусов марки Higer, эксплуатируемых в ООО «Инженерно-технический центр», один из которых выехал в тот злополучный день на остановочную площадку, снеся столб и сбив людей. До проведения тщательной технической проверки и устранения всех замечаний эти автобусы не выпустят на линию.Кстати

Как сообщил вчера на «деловом понедельнике» в исполкоме города председатель комитета по транспорту Айдар Абдулхаков, была проведена проверка технического состояния транспортных средств 2007 года выпуска, произведенных в КНР и КНДР.Для 428 новых, 2012 - 2013 гг. выпуска, машин было достаточно техосмотра, который провели на предприятии.За время проверки 51 автобус не был выпущен на линию по санитарному состоянию, 34 не вышли в рейс по техническим причинам: сколы на бамперах, трещины на лобовых стеклах, неработающие световые приборы. С десяти автобусов сняты госномера до устранения замечаний.Для 1677 водителей автобусов проведен дополнительный инструктаж по профилактике ДТП, действиям в случае чрезвычайной и аварийной ситуации.