Директор школы «СОлНЦе» Павел Шмаков сообщил о планах уехать из Казани. Об этом он поделился в своих социальных сетях.

Он рассказал, что свою работу ему придётся оставить из-за проблем со здоровьем.

«Моя жизнь меняется. На какое-то время моя любимая работа — моя школа „СОлНЦе“ — уходит с первого плана. Мне необходимо подумать о своем здоровье», — написал директор. Для лечения Шмаков рассматривает Москву, а также Германию и Финляндию.

Специализированный олимпиадно-научный центр «СОлНЦе» был создан Шмаковым в Казани в 2013 году.