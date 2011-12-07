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Из Казани до аэропорта будут курсировать дополнительные поезда

16 июня поезда будут следовать без промежуточных остановок.

16 июня заработают дополнительные пригородные поезда Казань — Аэропорт — Казань.

Сообщается, что добраться до аэропорта можно за двадцать минут с отправкой в 17:55 на поезде № 7604. А прибыть в Казань поездом № 7605 пассажиры могут в 21:30. Отмечается, что поезда будут следовать без промежуточных остановок.

Подробную информацию по всем маршрутам можно получить на информационных стендах в кассах и на остановочных пунктах, в мобильном приложении «Пригород», а также по телефону 8 (937) 625-04-33.

 

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