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Завтра казанцы могут увидеть солнечное затмение

Солнечное затмение можно будет наблюдать 10 июня, в 14:43 дня по московскому времени.

Казанцы могут увидеть кольцеобразное солнечное затмение. Необычное природное явление можно будет наблюдать завтра, 10 июня.

В этот день на некоторое время «потухнет» солнце. Известно, что кольцеобразное солнечное затмение начнется в 12:48 по Москве на восходе Солнца на озере Верхнее между Канадой и США.

Длиться эта фаза будет примерно всего 3 минуты 37 секунд. Запечатлеть в памяти солнечное затмение жители Казани смогут в 14:43 дня по московскому времени. В это время солнечный диск скроется на 30%. 

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