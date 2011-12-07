Завтра казанцы могут увидеть солнечное затмение

Казанцы могут увидеть кольцеобразное солнечное затмение. Необычное природное явление можно будет наблюдать завтра, 10 июня.

В этот день на некоторое время «потухнет» солнце. Известно, что кольцеобразное солнечное затмение начнется в 12:48 по Москве на восходе Солнца на озере Верхнее между Канадой и США.

Длиться эта фаза будет примерно всего 3 минуты 37 секунд. Запечатлеть в памяти солнечное затмение жители Казани смогут в 14:43 дня по московскому времени. В это время солнечный диск скроется на 30%.