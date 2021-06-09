Жемчужина города: в Казани пытаются спасти дом 19-го века

«Дом имеет большую значимость для Казани»

В Комитет РТ по охране объектов культурного наследия поступило заявление о включении дома Пашковского-Писарева на улице Калинина, 13, в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов России. Это двухэтажный деревянный дом постройки середины 19-го века.

«Специалисты Комитета в установленном порядке проведут экспертизу объекта, по результатам которой будет принято дальнейшее решение. Сейчас данный дом уже состоит в списке градоформирующих объектов города Казани. Любые действия, влекущие его изменения, накладывают на собственника штрафные санкции, предусмотренные законодательством РФ», — говорится в сообщении ОКН.

Экскурсовод и сталкер Алмаз Гараев рассказал, что он осматривал этот дом, постройка 19-го века имеет богатую историю, красивую архитектуру и имеет большую значимость для города и для жителей.

«Это настоящая жемчужина Третьей горы (так раньше называлась улица Калинина — прим. редакции), которая украшает её. Потеряв этот дом, улица потеряет свой вид и перестанет быть туристический привлекаемым. Это немаловажный фактор для Казани, как для культурно-исторического центра притяжения туристов», — сказал собеседник издания.

Он добавил, что Комитет по ОКН в лице Фариды Забировой в курсе событий. За домом наблюдают активисты и жители ближайших домов.

«За это им огромное спасибо! Очень надеюсь, что удастся сохранить этот дом, ибо «деревянной» Казани остаётся все меньше и меньше, — отметил Алмаз Гараев.

На территории объекта уже снесли старинную постройку, снесут ли сам дом?

На днях активист и автор Telegram-канала «Архитектурасы» Ян Гордеев сообщил, что владелец дома, ООО «Картли» снёс старинную хозяйственную постройку.

«Возведена она частью из красного кирпича, частью из волжского известняка. Занятная маленькая архитектура, которой больше 120 лет, она составляла интересный ансамбль с главным домом. В отличие от дома Пашковского, этот флигелёк не был внесен в охранный реестр. Владелец дома и участка — бизнесмен Барнабишвили не имел ограничений на снос. Формально — все по закону. С точки зрения Казани — город понёс утрату. Небольшую, потому что этот флигелек особой исторической ценностью не обладал, но все равно был украшением старинной улицы», — написал Гордеев.

Он отметил, что суд в конце мая утвердил его охранный статус, но с таким владельцем высок риск потерять памятник, скажем, в «случайном» пожаре.

Экскурсовод Марк Шишкин у себя в соцсетях подчеркнул, что он не сторонник того, чтобы сохранять все старые дома. У него пока нет информации о правовом статусе уничтоженной кирпичной постройки.

«Я боюсь за сам деревянный дом № 13, который выходит на ул. Калинина. Не заденут ли его случайно? Говоря циничным языком, мне выгодно сохранение этого дома. Потому что без этого эффектного объекта ул. Калинина выпадает из моей самой популярной экскурсии „Три горы“. Мне моя выгода ближе, чем выгода любого застройщика. Но выгодно сохранение этого объекта не только мне, а ещё и всему городу. Мы развиваем туризм, а гости из других городов в какой-то момент пресыщаются стандартными маршрутами. И тогда они ищут интересные истории и локации в таких местах, как ул. Калинина — бывшая Третья Гора. Зачем их лишать этого?», — написал у себя в Инстаграме Шишкин.

Чем был знаменит владелец дома, в честь которого он был назван?

Предположительно дом на улице Калинина был построен в 1900 году. Христофор Пашковский, который владел этим домом приложил руку к зданию Реального училища на Булаке, сейчас там располагается корпус КФУ и к зданию номеров «Волга» на улице Горького. Также он занимался спасением различных объектов в Казани и близ города.