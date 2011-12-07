В Кирилловской церкви Казани заработает мобильный центр переливания крови

В храме священномученика Кирилла Казанского пройдет благотворительная акция по сбору крови. Стать донором все желающие смогут 12 июля, в праздник святых апостолов Петра и Павла, Об этом сообщили в пресс-службе Казанской епархии.

Мобильный центр переливания крови будет работать на территории храма с 8 до 12 часов дня. При себе у них должен быть паспорт.

«Прихожане, которые по каким-то причинам не смогут причаститься в праздник, могут до процедуры донации употребить легкую пищу», — пояснили в Татарстанской митрополии.