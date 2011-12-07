Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Кирилловской церкви Казани заработает мобильный центр переливания крови

Сдать кровь все желающие на территории храма 12 июля с 8 до 12 часов дня.

В храме священномученика Кирилла Казанского пройдет благотворительная акция по сбору крови. Стать донором все желающие смогут 12 июля, в праздник святых апостолов Петра и Павла, Об этом сообщили в пресс-службе Казанской епархии.

Мобильный центр переливания крови будет работать на территории храма с 8 до 12 часов дня. При себе у них должен быть паспорт.

«Прихожане, которые по каким-то причинам не смогут причаститься в праздник, могут до процедуры донации употребить легкую пищу», — пояснили в Татарстанской митрополии. 

КВ
Лента новостей