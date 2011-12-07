К чемпионату мира по водным видам спорта планируют реконструировать Центральный стадион

В столице Татарстана планируют реконструировать Центральный стадион к чемпионату мира по водным видам спорта 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина рассказала, что Президенту республики будет предложена новая концепция реконструкции стадиона Центральный.

«Мы хотим предложить задействовать эту территорию более функционально. К этому чемпионату появится еще ряд новых объектов вблизи Дворца водных видов спорта с другой стороны реки Казанки. Сейчас мы стараемся сделать эти объекты экономически целесообразными, потому что крупные инфраструктурные проекты всегда имеют сложные модели окупаемости по срокам», — сказала Минуллина.

Ранее она провела встречу с главным архитектором международного архитектурного бюро Populous Дэймоном Лавеллом, который занимался созданием «Ак барс» арены.

«На сегодняшний день мы имеем раунд переговоров с частными инвесторами, крупными международными компаниями, которые тоже заинтересованы в таких объектах. Если у нас будет хватать расходов на эксплуатацию таких объектов, то это для нас будет большой успех», — заключила глава АИР РТ.