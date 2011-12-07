Минниханов поручил проработать варианты использования дома Ушковой

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Президент РТ Рустам Минниханов провел выездное совещание по вопросам реконструкции в историческом центре Казани. Об этом сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН.
Руководителю республики рассказали о разработке концепции приспособления здания. После он поручил провести работы в соответствии с тем обликом, который ранее имел дом Ушковой.
Ранее в здании располагалась Национальная библиотека Татарстана. Сейчас для объекта культурного наследия необходимо продумать варианты дальнейшего использования здания.