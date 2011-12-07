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Минниханов поручил проработать варианты использования дома Ушковой

Президент РТ ознакомился с ходом реконструкции объекта культурного наследия в центре Казани.

Президент РТ Рустам Минниханов провел выездное совещание по вопросам реконструкции в историческом центре Казани. Об этом сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН.

Руководителю республики рассказали о разработке концепции приспособления здания. После он поручил провести работы в соответствии с тем обликом, который ранее имел дом Ушковой.

Ранее в здании располагалась Национальная библиотека Татарстана. Сейчас для объекта культурного наследия необходимо продумать варианты дальнейшего использования здания.

КВ
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