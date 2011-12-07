В Казани утвердили требования для работы городских пляжей

Утверждены требования для работы казанских пляжей. Правила опубликованы в сборнике документов исполкома Казани.

Согласно правилам, отбор проб воды в зонах для купания должен производиться не менее двух раз в месяц. На их территории требуется обеспечить контроль за соблюдением санитарных правил, а именно: на одного человека площадь должно приходиться не менее 8 кв. м, в детском секторе — 4 кв. м. Уборку территории необходимо проводить каждый день, при этом контейнеры для мусора должны быть установлены вне зоны отдыха.

Также для отдыхающих нужно предоставить постоянное медицинское обслуживание. Пляжи обязательно должны быть оснащены фонтанчиками с питьевой водой, кабинами для переодевания и туалетами.

В местах отдыха должно быть несколько секторов, включая спортивную, детскую и зону обслуживания. На прилегающей территории должны быть парковки.

Контроль за выполнение постановления возложили на замглавы исполкома Казани Игоря Куляжева.