Вызвавшие «пенную вечеринку» стоки в казанских Отарах оказались опасными

Специалисты Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана завершили анализ сточных вод взятых с воедоема в казанском посёлке Отары. Ранее в соцсетях распространилось видео, как сброс стоков в водоём образовал пену высотой в три метра.

«По результатам количественного анализа сточной воды выявлены превышения по нитритам в 4,75 и сульфатам в 3,62», — отметили в ведомстве.

Сейчас сотрудники министерства ищут кому принадлежит отруба, откуда был сброс опасной жидкости. Воды из этого источника попадают в озеро Шанхай, а затем в Волгу.