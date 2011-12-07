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Вызвавшие «пенную вечеринку» стоки в казанских Отарах оказались опасными

23 июня в социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлена «стена пены высотой в три метра» на водоеме в посёлке.

Специалисты Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана завершили анализ сточных вод взятых с воедоема в казанском посёлке Отары. Ранее в соцсетях распространилось видео, как сброс стоков в водоём образовал пену высотой в три метра.

«По результатам количественного анализа сточной воды выявлены превышения по нитритам в 4,75 и сульфатам в 3,62», — отметили в ведомстве.

Сейчас сотрудники министерства ищут кому принадлежит отруба, откуда был сброс опасной жидкости. Воды из этого источника попадают в озеро Шанхай, а затем в Волгу.

КВ
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