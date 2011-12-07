На улицах Казани появились билборды с поздравлениями в адрес олимпийских чемпионов

Председатель Комитета физической культуры и спорта Казани Альберт Салихов рассказал, как столица Татарстана встретила республиканских спортсменов, завоевавших 71 медаль на 32-й летней Олимпиады в Токио.

По его словам, билборды с поздравлениями олимпийских чемпионов появились на въездах и главных улицах города. Также в честь спортсменов Татарстана организована фотовыставка, размещенная на аллее в парке имени Горького.

«Мы надеемся, что подобные выставки помогут не только популяризировать занятия физической культурой и спортом, но и привлекать в наши спортивные школы все больше воспитанников, которые в будущем и сами смогут стать героями выставок», — отметил Салихов.

Всего спортсмены республики принесли стране 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали в фехтовании, волейболе и плавании.