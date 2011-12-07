В Казани проводится итоговая проверка крытого экстрим-парка «Урам»

Госстройнадзор РТ начал проводить проверку крытой части экстрим-парка «Урам» на соответствие требованиям технических регламентов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Тендер на строительство крытой части парка выиграла фирма ООО «Евростройхолдинг+». Комплекс будет представлять собой двухэтажное здание, вместимостью до 260 человек.

На первом этаже планируется расположить универсальный спортзал и зал для экстремальных видов спорта. Второй этаж будет выделен для офисных помещений, медпункта, танцплощадок и медиатеки. Рядом планируется построить парковку.

Если итоговая проверка пройдет без замечаний, то круглогодичный молодежный комплекс получит положительное заключение к концу лета.

Техническим заказчиком объекта выступает ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ».