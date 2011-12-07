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Власти Казани рассказали, как пройдет традиционный День физкультурника

Основные мероприятия проведут в экстрим-парке «Урам», Центре пляжных видов спорта и парке имени Горького.

В эти выходные в Казани пройдет традиционный День физкультурника, гостей праздника приглашают в экстрим-парк «Урам», Центр пляжных видов спорта и парк имени Горького. Об этом на деловом понедельнике в мэрии города рассказал председатель Комитет физкультуры и спорта Альберт Салихов. 

«Открытие Дня физкультурника начнут с утренней зарядки в экстрим-парке „Урам“ в 11 часов. Одной из основных целей ежегодного праздника — это презентация спортивных школ и информирование горожан о приеме на новый тренировочный год», — рассказал Салихов.  

На центральной площадке, где расположатся специальные зоны, у гостей праздника будет возможность ознакомится со спортшколами Казани. 

«В этот день в городе пройдут спортивные соревнования по сапборду и чемпионат столицы Татарстана по парусному спорту», — сообщил Альберт Салихов. 

Также в этот день пройдет Всероссийский турнир по баскетболу 3×3 «Оранжевый мяч», соревнования по футболу 5×5, а также состязания по нормам ГТО. 

Помимо этого, в показательных выступлениях примут участие звезды казанских спортивных клубов, таких как: «Уникс» и «Казаночка», ВК «Зенит-Казань» и «Динамо», а также игроки регбийного клуба «Стрела».

КВ
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