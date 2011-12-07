В Казани для строительства Вознесенского тракта изымут еще девять участков

Для строительства Вознесенского тракта изымут еще девять участков. Постановление об этом опубликовано в сборнике документов и муниципальных правовых актов.

Выкупу подлежат участки в гаражно-строительных кооперативах «Тайга», (ГСК) «Ракета» и «Ракета-4». Площадь участков колеблется между 17 и 22,9 кв. м.

Участки будут изъяты путем выкупа муниципальных нужд.

Ранее сообщалось, что власти Татарстана утвердили проекты планировки и межевания территории, который предусматривает строительство Вознесенского тракта на участке от проспекта Победы до М7.