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В Казани для строительства Вознесенского тракта изымут еще девять участков

Выкупу подлежат участки в гаражно-строительных кооперативах «Тайга», (ГСК) «Ракета» и «Ракета-4».

Для строительства Вознесенского тракта изымут еще девять участков. Постановление об этом опубликовано в сборнике документов и муниципальных правовых актов.

Выкупу подлежат участки в гаражно-строительных кооперативах «Тайга», (ГСК) «Ракета» и «Ракета-4». Площадь участков колеблется между 17 и 22,9 кв. м.  

Участки будут изъяты путем выкупа муниципальных нужд. 

Ранее сообщалось, что власти Татарстана утвердили проекты планировки и межевания территории, который предусматривает строительство Вознесенского тракта на участке от проспекта Победы до М7. 

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