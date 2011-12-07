Казань готовится к зиме

Утро первого дня последнего месяца осени выдалось морозным. На окраинах Казани, особенно в районе поселков Осиново, Северный, Караваево, все покрылось густым инеем - ни дать ни взять зима. Автовладельцы, отправляясь на работу, осторожничали за рулем: дорога, блестевшая как новогодняя мишура, таила опасность - того и гляди, занесет в кювет на летней резине. Шиномонтажные мастерские Казани готовятся ко «дню жестянщика», усиливают штат специалистами. Сайты вакансий пестрят объявлениями о наборе сезонных работников. Автовладельцы начинают массово переходить с летней резины на зимнюю.А вот городские дорожные службы постарались сделать все, чтобы предотвратить эти самые «дни жестянщика» и уменьшить количество пострадавших от возможной гололедицы. С 15 октября дорожные службы Казани перешли на зимний режим, который продлится 182 дня - до 14 апреля 2019 года.Пока специальные реагенты использовать на дорогах рано: наледь моментально тает, стоит только солнцу чуть подняться над горизонтом. Но как только начнутся серьезные холода, проблем с обработкой дорог, по заверению дорожников, не будет. К зимнему сезону подготовлено 80 тыс. тонн песко-соляной смеси, 9 тыс. тонн твердого реагента.Реагентами обрабатывают все основные магистральные дороги с большой интенсивностью движения, по которым пролегают маршруты общественного транспорта, а также мостовые сооружения. Общая площадь - 7,5 млн кв. метров.В этом зимнем сезоне, как и в прошлом, в Казани будет применяться двухфазный реагент с технологией смачивания. Он ускоренного действия, разработан для условий современного города. Двухфазный реагент гораздо быстрее начинает действовать - уже через 10 минут после попадания на асфальт. К тому же он не вредит почве.Комитет внешнего благоустройства города, готовясь к зиме, уделяет внимание и деревьям, которые растут вдоль проезжей части. Если они высокие, то зимой при сильной метели, обильном снегопаде могут повредить линии электропередачи. Ветви могут обломаться и упасть на кабели или троллейбусные электролинии.В конце октября-начале ноября самое время проводить осеннюю обрезку деревьев. Корреспонденты «Казанских ведомостей» увидели, как проводятся такие работы. На улице Адоратского рабочие на специальной технике, поднимающей их к самой макушке пирамидальных тополей, спиливали бензопилой лишние ветви. Обрезка проводится по всему городу. Это делается, чтобы деревья вдоль проезжей части не мешали обзору водителей транспорта, не могли повредить линии электропередачи, объяснил представитель подрядной организации.К переходу на зимний график подготовился и общественный транспорт. На сайте мэрии Казани сообщили, что с 1 ноября завершилась работа сезонных автобусных маршрутов, которые вводились на летний период. До весны 2019 года не будут ездить автобусы маршрутов 39, 41с, 92с, 101с, 109с, 111с.