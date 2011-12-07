Исполком столицы РТ отсрочил платежи за IV квартал участникам рынка наружной рекламы

Исполком Казани принял решение об отсрочке платежей за III и IV квартал участникам рынка наружной рекламы. Об этом на «деловом понедельнике» заявил мэр столицы РТ Ильсур Метшин.

«Надеюсь, это решение поможет остаться на плаву представителям рекламного бизнеса», — подчеркнул мэр.

Начальник управления наружной рекламы и информации Исполкома Аскар Багаутдинов отрапортовал, что на цифровых конструкциях заполняемость упала с 61% в марте до 13% в мае. На статичных конструкциях заполняемость упала в два раза — с 51 до 25%. Самая критичная ситуация сложилась на афишных конструкциях, где заполняемость тогда упала до нуля процентов.

Сейчас заполняемость конструкций находится на отметке в 55%. Также в период пандемии 600 предпринимателей воспользовались возможностью разместиться на объектах «наружки» бесплатно — её предоставили два рекламных оператора.