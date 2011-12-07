Парк Горького и площадь Свободы могут связать велодорожкой

Между парком им. Горького и площадью Свободы может появиться велосвязь. Велополоса запроектирована по ул. Б. Красная. Если план будет реализован, то парк Горького получит выход к кольцевому веломаршруту. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал заместитель главного архитектора Казани Тимур Кадыров.

«При выделении соответствующего финансирования реализация этой велосвязи возможна на следующий год», — отметил чиновник.

Также он напомнил, что разработана концепция по обустройству велосети в столице РТ, протяжённостью 75 км.

«Реализация представленных проектных предложений, с учётом всех особенностей, в перспективе позволит полноценно интегрировать велосипедную сеть в городское пространство», — сказал Тимур Кадыров.