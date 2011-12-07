В центре Казани появится новый наземный пешеходный переход

В ходе реорганизации дорожного движения в центре столицы РТ появится новый пешеходный переход через ул. Пушкина. Об этом в ходе «делового понедельника» сообщил заместитель главного архитектора Казани Тимур Кадыров. Переход позволит сократить время в пути в направлении памятника М. Вахитову.

Ранее в этом районе уже появился ещё один новый наземный пешеходный переход, связавший памятник М. Вахитову и здание КФУ. Его оборудовали через ул. Бутлерова.

На втором этапе реорганизации горожан ждёт реформа движения по улицам Право- и Лево-Булачная, Марселя Салимжанова.