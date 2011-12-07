Как Казань проводила новогодние каникулы

Танцы на набережнойНикогда не отмечали новогодний праздник танцами на набережной Кабана? Именно здесь, на нижней площадке около театра им. Г.Камала, в первый день нового года состоялся концерт электронной музыки известного казанского музыканта Ислама Валеева и хореографа, танцора и обладателя «Золотой маски» Нурбека Батуллы.Ритмичную заводную музыку было слышно далеко от места действа. А публика - взрослые, молодежь и ребятня - плотными кучками расположилась на верхней площадке: так лучше видно! На нижней же платформе одни активно пытались повторить замысловатые пируэты Нурбека, а другие старались запечатлеть яркое и увлекательное зрелище на смартфоны. Летящая фигура танцора как бы парила над импровизированной сценой, потом резкими ломаными линиями разрушала удивительный рисунок чувственной импровизации, заставляя зрителей восторженно ахать.Музыка тоже удивляла: татарские напевы органично сплетались с рэперскими ритмами, заставляя зрителей дружно пританцовывать в такт. В речитативе этого удивительного микса звучали имена татарских знаменитостей - Рината Дасаева, Чулпан Хаматовой и даже первого Президента РТ Минтимера Шаймиева. А креативная аранжировка красивейшей народной татарской песни «Кубэлэк», звучавшая из динамиков, звала всех на танцевальный марафон. Танцевали все, а одна бабушка с малышом лет пяти с молодецким задором исполнила собственный зажигательный танец. Танцы на снегу - это классно!Снеговик-почтовик заставил вспомнить детствоНовогоднее представление «Снеговик-почтовик и его друзья», которое подготовила для маленьких горожан одна из компаний совместно с Дирекцией парков и скверов Казани, прошло практически на всех новогодних площадках города, в том числе и в Лядском саду.Яркие декорации, освещенные переливавшимися прожекторами, были похожи на дивный остров, опустившийся с неба на снежном облаке. Взрослые весело переговаривались, а раскрасневшиеся на морозе дети с интересом изучали причудливые костюмы актеров. Как только зазвучала музыка, возвестившая о начале представления, прекрасный мир сказки околдовал всех. Персонажи яркие, действие динамично и свежо. Ребятня наблюдала за развитием сюжета, затаив дыхание. Молодые лицедеи вовлекали зрителей в происходившее на импровизированной сцене. Песни, шутки, мини-игры - все было уместно и современно. Больше всех запомнился главный злодей по имени Соплей - так звали старого резинового пирата, жившего в ванной комнате.Не только дети, но и их родители прониклись атмосферой праздника: искренне смеялись над забавными ситуациями и сопереживали героям. А как трогательно молодая мамочка пыталась надеть рукавицы на покрасневшие руки актера, изображавшего обледеневшего человека! В финале зрители получили возможность сфотографироваться с артистами и шумной пестрой волной подкатили к декорациям.Хор на БауманаВ новогодние дни ждут чуда и шестилетние, и шестидесятилетние. На вечерней улице Баумана - толпы горожан и гостей столицы РТ. Глаз было не оторвать от блестящих переливавшихся огней - сказочной современной иллюминации. Радостно было видеть веселую нарядную публику, со всех сторон слышать смех. Во все новогодние дни на Баумана царила атмосфера зимнего праздника.Многим запомнилось выступление хора с новогодним и рождественским репертуаром 3 января. Уже на выходе из метро было слышно мелодичное хоровое пение. Очень удачно выбрано место концерта - мимо не пройдешь! Импровизированная сцена, на которой выступали певцы, была окружена плотным кольцом благодарных слушателей. Ноги сами притопывали и приплясывали в такт ритму. Прогуливавшийся народ с интересом останавливался, слушая слаженное пение.Новогодние песни и рождественские песнопения взмывают высоко в темное праздничное небо. А вслед за музыкой взлетает ввысь, замирая от восторга, и твоя душа. Когда концерт закончился, зрители в приподнятом настроении продолжили прогулку по красивейшей улице нашего вечно юного города.50 тысяч рублей за баню на горкеВ череде новогодних мероприятий одно из самых ярких впечатлений оставил фестиваль самодельных саней, впервые прошедший в Казани 4 января в парке Горького. Побороться за главный приз - 50 тысяч рублей - мог любой желающий. Требовалось только создать необычный концепт саней на основе ватрушки (тюбинга), представить публике свое творение, а затем скатиться на креативных санях с крутой горки парка.В 12 часов дня народ валом валил к горке, чтобы увидеть сотворенное руками молодых креативщиков. У подножия вереницей стояли сооружения в виде самолета, лодки, космического корабля, полицейской машины, корабля и даже бани с печкой и парилкой. И вот уже жюри съехало с горки и уселось на пуфики выбирать самые необычные сани. Учитывались не только экипировка и перфоманс перед спуском с горки, но и конструкторская идея саней и дальность их спуска. Члены команд энергично поволокли свои детища на горку. Наступил самый волнующий момент зрелища. С горки лихо съезжали милые «Пчелки» на автомобильных покрышках, «Цветочный рай» и корабль, который, увы, рассыпался, и даже полицейская машина, спешившая доставить Деда Мороза.Круче всех оказались трое парней из Мамадыша, которые сконструировали на основе тюбингов настоящую баню с парилкой и вениками. Но это было не все! На горке изобретатели явились народу в махровых халатах и сланцах. А когда поехали, сбросили с себя одежду, оставшись в одних плавках, и принялись хлестать друг друга вениками. Изумлению и восторгу зрителей не было предела! На финише креативщиков ждали пуховики и конечно же заслуженная победа. Команда «банщиков» увезла главный приз фестиваля - 50 тысяч рублей.Новогодний ретроконцертМероприятия, прошедшие в рамках программы «Зима в парках», были разнообразными. 5 января в парке «Крылья Советов», например, состоялся ретроконцерт «Новогоднее кино», составленный из известных всем советских фильмов.Организаторы подготовили для зрителей не только караоке, но и викторину с вопросами о фильмах, и не только. Отвечая на них, гости вечера проверяли свои знания и радовались все вместе, если угадывали.А пришедшие просто погулять в парк, услышав знакомые песни, спешили к сцене и начинали подпевать. Вскоре морозный парк словно окутало тепло и единение незнакомых друг с другом людей, которые дружно пели вместе любимые песни. Необычный вечер хотел запомнить каждый, в чем помогла фотозона парка.Футбол в валенкахДирекция парков и скверов Казани решила удивить, соединив, казалось бы, несовместимое: 6 января в 12 часов отдыхавших пригласили сыграть в парке Горького в футбол в валенках!Любой желающий мужского пола мог испытать свои силы, присоединившись к состязанию. Ведущий набрал две команды по 5 игроков, раздал войлочные сапоги, красные и синие майки. И вот на снежном поле, зажатом между парой небольших ворот, началась спортивная битва. Юноши и зрелые мужчины искренне отдались игре, кажется, забыв обо всем на свете. Названия командам придумали интересные: «Спутник», «Галактикос»... - насколько хватало фантазии. Горящие глаза, громкие крики, свисток арбитра - все напоминало атмосферу большого стадиона. Но с приятной нотой пародии. Убегал к зрителям мяч, улетали с ног катанки, смущали автоголы - незабываемые впечатления!Матч состоял из двух таймов по 8 минут без перерыва. Не обошлось и без пенальти - зимние спортсмены не желали сдаваться до последнего. На футбольной арене все было очень серьезно. А лучший игрок матча получил памятный приз. Самого достойного определял ведущий или рефери.Позволили поиграть и детям. Мальчишки натянули на куртки цветные футболки, которые свисали чуть ли не до пят, и носились по снегу как угорелые. Валенок, увы, ребятне не выдали (детских размеров не нашлось), но от этого турнир не стал менее азартным. Дух соперничества и жажда победы никого не оставили равнодушным. Поклонники футбола, без сомнения, не пожалели потраченного времени.