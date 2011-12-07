Более 20 тысяч казанцев прокатились по «Лыжне России»

Для казанцев подготовили четыре площадки: в Горкинско-Ометьевском лесу, в пойме реки Казанки по ул. Гаврилова, Березовой роще поселка Дербышки и на стадионе «Локомотив» в Юдино. Корреспонденты «КВ» традиционно отправились к Казанке - на окраину 27-го квартала и микрорайона МЖК. Если в этом году зима в целом не балует нас температурами ниже 10 градусов мороза, то в день массовых забегов похолодало до -14. Впрочем, любителей лыжного спорта это не отпугнуло. Да, визуально сложилось впечатление, что на старты вышло меньше людей, чем годом ранее. Организаторы насчитали 4,4 тысячи участников, против 5 тысяч в 2019-м. Подкачал нынче и снежный покров: несмотря на обильные снегопады во второй половине января, то здесь, то там из-под белого покрывала проглядывали пожухлые кусты. Как обычно, первыми на старт вышли учащиеся школ и средних специальных учебных заведений Ново-Савиновского и Авиастроительного районов, а затем лыжню предоставили для массового старта на 5 км сотрудникам предприятий и любителям спорта. Финиш массовой гонки выдался драйвовым: молодой человек, показавший третий результат, боролся за призовое место с одной лыжной палкой. А победителем на данной дистанции стал спасатель одного из казанских аквапарков Рамис Бикушев. - С пяти лет катаюсь на лыжах, имею разряд КМС. Трасса была легкая - в основном равнинный рельеф, морозец, поэтому лыжи хорошо катили. С первого класса участвую в «Лыжне России» ежегодно, так что победа далеко не первая, - признался Рамис. Как и прежде, победителям и призерам гонки вручали медали, памятные статуэтки и грамоты. - В молодости была мастером спорта по лыжному спорту и конькам. Почти каждый год участвую в «Лыжне», - рассказывает обладатель бронзы среди женщин Гузалия Ильина. - Замечательная погода - мороз, солнце, лыжи хорошо скользили. По выходным стараемся выбираться семьей на Лебяжье: на трассу в 2 - 3 км. Самым молодым участником гонки в пойме Казанки стал шестилетний Артур Гилязиев. Мальчик оказался не особо разговорчивым - сказал лишь, что мероприятие ему понравилось. По признанию его мамы Юлии, для Артура это первый опыт езды на лыжах - начать решили именно с «Лыжни». Интересный казус произошел с самым опытным участником гонки, который после финиша… пропал. На поиски ушло порядка десяти минут, но в итоге героя нашли: 82-летний Владимир Лебедев получил помимо общих призов еще и телевизор. Он 50 лет отработал в Ветеринарной академии преподавателем, а теперь, не теряя бодрости духа, активно участвует в массовых мероприятиях с другими пенсионерами Ново-Савиновского района. - На лыжах стою с 10-го класса - тогда коньковый ход только набирал популярность, а теперь это в порядке вещей. Да, раньше я бегал коньковым, сейчас же только двухшажным ходом, - сравнивает былое и настоящее Владимир Лебедев. Куда более массовым оказался лыжный праздник в Юдино: на «Локомотиве» собралось более 8 тысяч человек. По сообщению минспорта республики, здесь состоялись массовый старт, VIP-забеги и «Финишная суперсотка» - дистанция, приуроченная к 100-летию ТАССР. Итак, в забеге руководителей и заместителей руководителей республиканских и федеральных органов государственной власти среди мужчин первое место занял начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Ленар Габдрахманов. Второе место у директора ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифката Минниханова, третьим финишировал министр спорта РТ Владимир Леонов. У женщин победила первый заместитель министра финансов РТ Алла Анфимова, серебро взяла начальник Управления по вопросам здравоохранения и спорта Аппарата Кабинета Министров РТ Гузель Шакирова, бронза у первого заместителя министра культуры РТ Юлии Адгамовой. В забеге на 5 км лучшее время у мужчин показал Данил Кардаков (12:21), а у женщин - Зульфия Хабибрахманова (13:36). Всего в Казани на субботние старты вышла 21,5 тыс. горожан. Самым опытным участником стала 84-летняя Мария Евдокимова, о которой наша газета писала в прошлом году. Самым юным любителем лыж оказался 3-летний Ярослав Климин.