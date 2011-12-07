Бульвар «Белые цветы»: фонтан, футбол и гамаки

Первая очередь его была открыта в 2018 году, вторая — в 2019-м. Режим самоизоляции на 2 месяца отнял у горожан возможность отдыхать и гулять в общественных пространствах — парках, скверах. Но правительство Татарстана постепенно вводит ослабление ограничительных мер — снимает запрет на прогулки, а с этой недели отменяет ношение масок и перчаток в парках, скверах, на улицах.

Вместе с казанцами, соскучившимися по зелени и свежему воздуху, по бульвару «Белые цветы» прогулялись корреспонденты «Казанских ведомостей».

Уже когда готова была первая очередь, стало понятно — это не просто бульвар с прогулочными дорожками, засаженными по краям деревьями и кустарниками. Место больше похоже на полноценный городской парк со множеством зон для тихого отдыха, созерцания, детских игр и занятий спортом.

Вторая очередь бульвара стала гармоничным продолжением первой.

Чтобы пройти от проспекта Ямашева до улицы Чистопольской, полюбоваться свежей зеленью деревьев и кустарников, дать детям или внукам поиграть на всех детских площадках, трех часов мало будет.

Неровный ландшафт, многочисленные холмы и холмики, извилистые дорожки делают прогулку нескучной. Каких только деревьев, кустарников не встретишь по пути! И почти все цветут белым цветом: шиповник, пузыреплодник, калина, гортензия. Так задумано было авторами проекта. Вечером включается подсветка — белые матовые фонари.

А сколько укромных мест для отдыха — скамейки, беседки, лежаки! Есть даже висячие гамаки. Утром, пока солнце не поднялось высоко, или вечером после работы — милое дело возлежать и созерцать красоту.

Это все для лентяев и тихого отдыха. Для любителей спорта свои радости — несколько спортивных площадок, небольшое футбольное поле, площадки для баскетбола, воркаута.

Детский тренер по футболу на заслуженном отдыхе Александр Уткин, как только сняли ограничения, почти каждый день приходит погонять мяч. Сейчас у него своя команда — внуки Руслан, Карим и Эмиль. А у мальчишек — персональный тренер. Александр Павлович с удовольствием передает все знания и умения внучатам.

— Отличное поле, не травмоопасное, — оценивает спортивный объект ветеран спорта. — Мягкое покрытие. Даже если ребенок в пылу игры падает, сильно не ушибется.

Местным пенсионерам по душе прогулочные дорожки на бульваре. Извилистые, пролегают они среди живописных холмиков. Две подружки — Наталья Григорьевна и Нина Алексеевна — каждое утро совершают прогулки с палками для скандинавской ходьбы.

— Очень нам нравится здесь, — улыбаются женщины. — Раньше в парк Победы ходили, а сейчас прямо возле дома нам создали такую красоту.

Детские площадки здесь тоже необычные. Авторы проекта назвали их детскими лабораториумами. Их несколько, каждый оснащен для ребят определенного возраста. К примеру, для малышей сооружена уникальная песочница с оборудованием для игр в песок, есть песочные весы, часы, качели-памперсы.

А для тех, кто постарше, на детской площадке можно проводить всякие эксперименты, ставить кинетические опыты, разговаривать по «слушательной» трубе, наблюдать за природой, рассматривать растения, насекомых. Много всякого напридумано для подвижных игр: есть домик-пещера с камнями, пружинки-животные, чтобы прыгать, туннель в холме, можно попрыгать на батуте, скатиться с горок и развлечься на качелях-гнездах.

— Вы приходите вечером, — обратилась к нам местная жительница Миляуша Миннегулловна. — Все детские площадки, спортплощадки, тротуары полны людей. Я и сама теперь часто прихожу на бульвар. Утром с подругами прогуливаемся, на скамеечках сидим, вечером с внучкой по пути из детского сада домой заходим поиграть, покататься. А какой страшный пустырь здесь раньше был! Из окна не хотелось выглядывать — смотреть на мусор и стоянку машин.

В этом году впервые на бульваре заработал фонтан — примерно такой же, как в парке Горького. С наступлением жарких дней для здешней детворы это место притяжения. Мальчишки, девчонки, а также их родители, вспоминая детство, с упоением носятся между струями фонтана! Замечательная замена купанию в речке или бассейне.

Кстати

Кабинет министров РТ отменил пункт постановления о мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, предписывающий находиться в масках в общественных местах. С 8 июня татарстанцам разрешено гулять в парках, скверах и других общественных пространствах, а также на улице без масок и перчаток. Средства индивидуальной защиты по-прежнему необходимо носить в магазинах, общественном транспорте, объектах услуг и религиозных учреждениях.