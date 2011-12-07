Под строительство Вознесенского тракта в Казани изымут 74 объекта

74 объекта будут изъяты для продолжения строительства Вознесенского тракта в Казани — это автомойки, гаражи и дачи. Соответствующее распоряжение опубликовано в сборнике документов мэрии.

В список демонтажа вошли: линия электропередач, газопровод, автомойка, а также гаражные кооперативы «Тайга», «Ракета-4», и дачные домики в СНТ «Кирпичник» эти объекты будут снесены в рамках строительства Вознесенского тракта.

Напомним, длина первого участка Вознесенского тракта будет 3,8 км. Стоимость новой дороги оценивается в 12,2 млрд рублей, из которых 9 млрд уйдут на перенос коммуникаций и выкуп объектов.

На одной из сессий гордумы мэр Казани Ильсур Метшин рассказал, что строительство Вознесенского тракта, который позволит ликвидировать пробки на Мамадышском и Оренбургском трактах и позволит решить проблемы жителей нескольких поселков и жилых комплексов.