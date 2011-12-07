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В Казани перенесут и демонтируют незаконно размещенные автофургоны, торговые киоски и павильоны

Владельцам данных объектов необходимо в пятидневный срок самостоятельно демонтировать самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества

Согласно распоряжению Руководителя Исполнительного комитета Казани, в ближайшее время будут демонтированы 19 самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории Казани. Об этом стало известно из сборника документов и правовых актов муниципального образования города Казани. 

Среди объектов, подлежащих демонтажу или перемещению: автофургоны, торговые павильоны, бочка по продаже кваса и др.  

Владельцам данных объектов необходимо в пятидневный срок самостоятельно демонтировать самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества. Иначе демонтаж будет проведён в принудительном порядке.

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