В Казани перенесут и демонтируют незаконно размещенные автофургоны, торговые киоски и павильоны

Согласно распоряжению Руководителя Исполнительного комитета Казани, в ближайшее время будут демонтированы 19 самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории Казани. Об этом стало известно из сборника документов и правовых актов муниципального образования города Казани.

Среди объектов, подлежащих демонтажу или перемещению: автофургоны, торговые павильоны, бочка по продаже кваса и др.

Владельцам данных объектов необходимо в пятидневный срок самостоятельно демонтировать самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества. Иначе демонтаж будет проведён в принудительном порядке.