Сбежать от зноя: 20 тенистых веранд кафе и ресторанов Казани

Вторая волна жары не заставила себя ждать, а впереди еще половина лета. «Казанские ведомости» собрали двадцать тенистых веранд, на которых можно вкусно поесть и не бояться обгореть даже в середине дня.

Справка: При выборе заведений автор материала оценивала наличие навеса, зеленых растений, штор или иной дополнительной защиты от солнца и пыли, а также общее ощущение уюта и комфорта на каждой террасе.

Chợ на Жуковского

Ресторан вьетнамской кухни расставил столики в уютном дворе, окруженном стенами старинной кирпичной кладки. Отправляемся пробовать новинки меню: рамен с говядиной, вок с уткой и хлопковый чизкейк с экзотическим фруктом ― панданом.

Instagram https://www.instagram.com/chophobo/

Режим работы: ежедневно с 11:00 до 22:00

Адрес: ул. Жуковского, 15а

«Хинкальная»

В заведениях грузинской сети на Университетской, Достоевского и Чистопольской крытые террасы защищены от солнца и пыли прозрачной пленкой и плотными шторами. Но самая классная веранда находится в Зеленодольске: там можно поесть хинкали и хачапури с видом на сосновую рощу.

Instagram https://www.instagram.com/khinkalnaya_kazan/

Режим работы: ежедневно с 11:00 до 0:00

Адреса: ул. Университетская, 14; ул. Достоевского, 53а; ул. Чистопольская, 13б; г. Зеленодольск, ул. Столичная, 45в

«Порт»

Винный бар радует густой тенью, яркими красками и отдаленностью веранды от больших дорог. Обратите внимание на новое летнее меню: семга с кабачком и манговым соусом, карпаччо из телятины с маринованной смородиной, запеченная с сыром груша.

Instagram https://www.instagram.com/port_bar/

Режим работы: воскресенье ― четверг с 11:00 до 23:00, пятница ― суббота 11:00 до 0:00

Адрес: ул. Щапова, 49

Cuba Libre

На жаркие латиноамериканские вечеринки под открытым небом можно попасть только через террасу справа от кафе «Сказка». Мексиканская кесадилья и легкий салат из печеных овощей с заправкой из анчоусов дополняют авторские коктейли.

Instagram https://www.instagram.com/cubalibre.kazan/

Режим работы: ежедневно с 12:00 до 0:00

Адрес: ул. Баумана, 58

Green Dog

Пожалуй, одна из самых зеленых веранд в городе — комфорту не вредит даже близость загруженной улицы Бутлерова. Советуем попробовать зеленый напиток Green Dog из пряных трав и фирменный борщ.

Instagram https://www.instagram.com/green_dog_kzn/

Режим работы: ежедневно с 9:00 до 23:00

Адрес: ул. Бутлерова, 45

«Марусовка»

Второй претендент на звание самой зеленой веранды Казани находится прямо в Лядском садике. Этим летом Рустам Рахимов (лучший шеф-повар Татарстана по версии премии Where To Eat-2020) предлагает насладиться голубцами из морской рыбы и панна-коттой из щавеля.

Instagram https://www.instagram.com/marusovka/

Режим работы: понедельник — суббота с 8:00 до 0:00, воскресенье с 9:00 до 0:00

Адрес: ул. Щапова, 37

Cheeseria на Аграрной

На зашторенной веранде неподалеку от «Агропарка» забываешь о близости транспортной артерии. Идем за пиццей и пастой с сырами собственного производства. Рядом работает лавка с фермерскими продуктами и деликатесами от ресторана.

Instagram https://www.instagram.com/syrovarnya_chees_kzn/

Режим работы: Аграрная ― ежедневно с 11:00 до 0:00

Адрес: ул. Аграрная, 52

«Лето»

Ресторан в парке Горького может похвастаться огромной террасой и насыщенной афишей мероприятий. В мае меню, богатое на блюда из рыбы и морепродуктов, пополнилось морским гребешком с квашеной капустой и грибным соусом, роллами с камчатским крабом, римской пиццей шести видов.

Instagram https://www.instagram.com/leto.kzn/

Режим работы: ежедневно с 12:00 до 22:00

Адрес: ул. Н. Ершова, 5

«Соль»

В отличие от большинства заведений на Профсоюзной терраса «Соли» находится не со стороны дороги, а во дворе, поэтому здесь даже днем тихо и не пыльно. Каждый день с 11:00 до 18:00 в баре подают сытные завтраки и обеды, а в выходные двор заведения превращается в концертную площадку.

Instagram https://www.instagram.com/solkzn/

Режим работы: ежедневно с 11:00 до 0:00

Адрес: ул. Профсоюзная, 22

«Татарская усадьба»

Дополнительную свежесть крытому двору ресторанного комплекса в Старо-Татарской слободе придает близость озера Кабан. Садитесь лицом к воде, любуйтесь видом и наслаждайтесь татарской, европейской и восточной кухней.

Instagram https://www.instagram.com/tatusadba/

Режим работы: ежедневно с 11:00 до 0:00

Адреса: ул. Марджани, 8; ул. Марджани, 10

P.Love

Этим летом обновленная веранда заведения на Гоголя приобрела более европейский вид, лишившись характерного для сети яркого текстиля. Кухня, впрочем, осталась прежней: салат ачик чучук, лагман, восемь видов плова и самса.

Instagram https://www.instagram.com/p.lovekzn/

Режим работы: ежедневно с 11:00 до 0:00

Адрес: ул. Гоголя, 14

«Грузинские истории»

На застекленной террасе бывшей «Якитории» теперь вместо роллов подают харчо, оджахури и грузинские лимонады.

Instagram https://www.instagram.com/gruzinskie_istorii_kzn/

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 0:00

Адрес: ул. Пушкина, 3

One Season

Веранда ресторана, который работает только летом, спряталась за высоченными елями напротив УНИКСа. В меню — привычный и понятный набор блюд: цезарь с курицей, паста карбонара, бургер BBQ.

Instagram https://www.instagram.com/oneseasonkzn/

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 0:00

Адрес: ул. Пушкина, 34в

«Кунак» на Марджани

Вторая кофейня сети открылась на месте бывшего Vegan Day на берегу Кабана в конце мая. Самое приятное в ней — просторный дворик с видом на озеро. Советуем присесть в теньке с эспрессо-тоником и фирменными симитами.

Instagram https://www.instagram.com/kunak_coffee/

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 22:00

Адрес: ул. Марджани, 18

«Чайхона № 1»

Из ресторана сети братьев Васильчуков открывается вид на центр города, а настроение задают диваны ярко-бирюзового цвета. В сезонном меню появились запеченный баклажан с фетой и томатами, салат табуле и десяток видов роллов.

Instagram https://www.instagram.com/chaihona1kzn/

Режим работы: ежедневно с 11:00 до 0:00

Адрес: ул. Московская, 20

«Пир»

Застекленная веранда находится на берегу Кабана со стороны улицы Хади Такташа. Чуть больше месяца назад в «Пире» обновилось меню: в него добавили салат «Кабан куле» с морепродуктами, азу с кониной, шиш-кебаб с перечно-имбирным соусом.

Instagram https://www.instagram.com/pir_par/

Режим работы: ежедневно с 12:00 до 0:00

Адрес: ул. Х. Такташа, 54а

Napoletana

Халяль-пиццерия разместилась во дворике на Баумана — тихо и много зелени. Здесь можно заказать пиццу и пасту без глютена, а недавно появились наборы «Еда как лекарство», составленные диетологом.

Instagram https://www.instagram.com/halalpizzanapoletana/

Режим работы: ежедневно с 11:00 до 22:00

Адрес: ул. Баумана, 68

«Сулугуни»

Застекленная веранда грузинского ресторана напротив XL богата естественным светом и зеленью. Кроме классики — хинкали, хачапури, харчо, советуем попробовать сыры собственного производства.

Instagram https://www.instagram.com/suluguni.rest/

Режим работы: ежедневно с 12:00 до 0:00

Адрес: пр. Ямашева, 100г

Wine Me

Во дворике на Чернышевского царит настоящая атмосфера Италии, а также большой выбор вина и отличная кухня. К бокалу прохладного совиньон-блан берем устрицы с лимонным молоком или цыпленка с цукини и шпинатом.

Instagram https://www.instagram.com/wineme.bar/

Режим работы: воскресенье ― четверг с 12:00 до 23:00, пятница ― суббота с 12:00 до 0:00

Адрес: ул. Чернышевского, 19

Drink Craft

Фишка этого дворика на Баумана в дружелюбной атмосфере и вечеринках по выходным. В баре регулярно обновляется ассортимент крафта, а закусывать предлагают сэндвичем с тремя видами плавленого сыра или начос с ветчиной.

Instagram https://www.instagram.com/drinkcraft/

Режим работы: ежедневно с 16:00 до 0:00

Адрес: ул. Баумана, 25