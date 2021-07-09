Сбежать от зноя: 20 тенистых веранд кафе и ресторанов Казани

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
Вторая волна жары не заставила себя ждать, а впереди еще половина лета. «Казанские ведомости» собрали двадцать тенистых веранд, на которых можно вкусно поесть и не бояться обгореть даже в середине дня.
Справка: При выборе заведений автор материала оценивала наличие навеса, зеленых растений, штор или иной дополнительной защиты от солнца и пыли, а также общее ощущение уюта и комфорта на каждой террасе.
Ресторан вьетнамской кухни расставил столики в уютном дворе, окруженном стенами старинной кирпичной кладки. Отправляемся пробовать новинки меню: рамен с говядиной, вок с уткой и хлопковый чизкейк с экзотическим фруктом ― панданом.
Instagram https://www.instagram.com/chophobo/
Режим работы: ежедневно с 11:00 до 22:00
Адрес: ул. Жуковского, 15а
В заведениях грузинской сети на Университетской, Достоевского и Чистопольской крытые террасы защищены от солнца и пыли прозрачной пленкой и плотными шторами. Но самая классная веранда находится в Зеленодольске: там можно поесть хинкали и хачапури с видом на сосновую рощу.
Instagram https://www.instagram.com/khinkalnaya_kazan/
Режим работы: ежедневно с 11:00 до 0:00
Адреса: ул. Университетская, 14; ул. Достоевского, 53а; ул. Чистопольская, 13б; г. Зеленодольск, ул. Столичная, 45в
Винный бар радует густой тенью, яркими красками и отдаленностью веранды от больших дорог. Обратите внимание на новое летнее меню: семга с кабачком и манговым соусом, карпаччо из телятины с маринованной смородиной, запеченная с сыром груша.
Instagram https://www.instagram.com/port_bar/
Режим работы: воскресенье ― четверг с 11:00 до 23:00, пятница ― суббота 11:00 до 0:00
Адрес: ул. Щапова, 49
На жаркие латиноамериканские вечеринки под открытым небом можно попасть только через террасу справа от кафе «Сказка». Мексиканская кесадилья и легкий салат из печеных овощей с заправкой из анчоусов дополняют авторские коктейли.
Instagram https://www.instagram.com/cubalibre.kazan/
Режим работы: ежедневно с 12:00 до 0:00
Адрес: ул. Баумана, 58
Пожалуй, одна из самых зеленых веранд в городе — комфорту не вредит даже близость загруженной улицы Бутлерова. Советуем попробовать зеленый напиток Green Dog из пряных трав и фирменный борщ.
Instagram https://www.instagram.com/green_dog_kzn/
Режим работы: ежедневно с 9:00 до 23:00
Адрес: ул. Бутлерова, 45
Второй претендент на звание самой зеленой веранды Казани находится прямо в Лядском садике. Этим летом Рустам Рахимов (лучший шеф-повар Татарстана по версии премии Where To Eat-2020) предлагает насладиться голубцами из морской рыбы и панна-коттой из щавеля.
Instagram https://www.instagram.com/marusovka/
Режим работы: понедельник — суббота с 8:00 до 0:00, воскресенье с 9:00 до 0:00
Адрес: ул. Щапова, 37
На зашторенной веранде неподалеку от «Агропарка» забываешь о близости транспортной артерии. Идем за пиццей и пастой с сырами собственного производства. Рядом работает лавка с фермерскими продуктами и деликатесами от ресторана.
Instagram https://www.instagram.com/syrovarnya_chees_kzn/
Режим работы: Аграрная ― ежедневно с 11:00 до 0:00
Адрес: ул. Аграрная, 52
Ресторан в парке Горького может похвастаться огромной террасой и насыщенной афишей мероприятий. В мае меню, богатое на блюда из рыбы и морепродуктов, пополнилось морским гребешком с квашеной капустой и грибным соусом, роллами с камчатским крабом, римской пиццей шести видов.
Instagram https://www.instagram.com/leto.kzn/
Режим работы: ежедневно с 12:00 до 22:00
Адрес: ул. Н. Ершова, 5
В отличие от большинства заведений на Профсоюзной терраса «Соли» находится не со стороны дороги, а во дворе, поэтому здесь даже днем тихо и не пыльно. Каждый день с 11:00 до 18:00 в баре подают сытные завтраки и обеды, а в выходные двор заведения превращается в концертную площадку.
Instagram https://www.instagram.com/solkzn/
Режим работы: ежедневно с 11:00 до 0:00
Адрес: ул. Профсоюзная, 22
Дополнительную свежесть крытому двору ресторанного комплекса в Старо-Татарской слободе придает близость озера Кабан. Садитесь лицом к воде, любуйтесь видом и наслаждайтесь татарской, европейской и восточной кухней.
Instagram https://www.instagram.com/tatusadba/
Режим работы: ежедневно с 11:00 до 0:00
Адреса: ул. Марджани, 8; ул. Марджани, 10
Этим летом обновленная веранда заведения на Гоголя приобрела более европейский вид, лишившись характерного для сети яркого текстиля. Кухня, впрочем, осталась прежней: салат ачик чучук, лагман, восемь видов плова и самса.
Instagram https://www.instagram.com/p.lovekzn/
Режим работы: ежедневно с 11:00 до 0:00
Адрес: ул. Гоголя, 14
На застекленной террасе бывшей «Якитории» теперь вместо роллов подают харчо, оджахури и грузинские лимонады.
Instagram https://www.instagram.com/gruzinskie_istorii_kzn/
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 0:00
Адрес: ул. Пушкина, 3
Веранда ресторана, который работает только летом, спряталась за высоченными елями напротив УНИКСа. В меню — привычный и понятный набор блюд: цезарь с курицей, паста карбонара, бургер BBQ.
Instagram https://www.instagram.com/oneseasonkzn/
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 0:00
Адрес: ул. Пушкина, 34в
Вторая кофейня сети открылась на месте бывшего Vegan Day на берегу Кабана в конце мая. Самое приятное в ней — просторный дворик с видом на озеро. Советуем присесть в теньке с эспрессо-тоником и фирменными симитами.
Instagram https://www.instagram.com/kunak_coffee/
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 22:00
Адрес: ул. Марджани, 18
Из ресторана сети братьев Васильчуков открывается вид на центр города, а настроение задают диваны ярко-бирюзового цвета. В сезонном меню появились запеченный баклажан с фетой и томатами, салат табуле и десяток видов роллов.
Instagram https://www.instagram.com/chaihona1kzn/
Режим работы: ежедневно с 11:00 до 0:00
Адрес: ул. Московская, 20
Застекленная веранда находится на берегу Кабана со стороны улицы Хади Такташа. Чуть больше месяца назад в «Пире» обновилось меню: в него добавили салат «Кабан куле» с морепродуктами, азу с кониной, шиш-кебаб с перечно-имбирным соусом.
Instagram https://www.instagram.com/pir_par/
Режим работы: ежедневно с 12:00 до 0:00
Адрес: ул. Х. Такташа, 54а
Халяль-пиццерия разместилась во дворике на Баумана — тихо и много зелени. Здесь можно заказать пиццу и пасту без глютена, а недавно появились наборы «Еда как лекарство», составленные диетологом.
Instagram https://www.instagram.com/halalpizzanapoletana/
Режим работы: ежедневно с 11:00 до 22:00
Адрес: ул. Баумана, 68
Застекленная веранда грузинского ресторана напротив XL богата естественным светом и зеленью. Кроме классики — хинкали, хачапури, харчо, советуем попробовать сыры собственного производства.
Instagram https://www.instagram.com/suluguni.rest/
Режим работы: ежедневно с 12:00 до 0:00
Адрес: пр. Ямашева, 100г
Во дворике на Чернышевского царит настоящая атмосфера Италии, а также большой выбор вина и отличная кухня. К бокалу прохладного совиньон-блан берем устрицы с лимонным молоком или цыпленка с цукини и шпинатом.
Instagram https://www.instagram.com/wineme.bar/
Режим работы: воскресенье ― четверг с 12:00 до 23:00, пятница ― суббота с 12:00 до 0:00
Адрес: ул. Чернышевского, 19
Фишка этого дворика на Баумана в дружелюбной атмосфере и вечеринках по выходным. В баре регулярно обновляется ассортимент крафта, а закусывать предлагают сэндвичем с тремя видами плавленого сыра или начос с ветчиной.
Instagram https://www.instagram.com/drinkcraft/
Режим работы: ежедневно с 16:00 до 0:00
Адрес: ул. Баумана, 25