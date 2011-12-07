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В Казани вторую очередь набережной озера Кабан откроют к сентябрю

Будет расширен автомобильный мост по ул. Назарбаева, а под ним обустроена пешеходная зона.

В Казани вторую очередь набережной озера Кабан планируют открыть к сентябрю, сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Набережная озера Кабан символизирует перемены, которые происходят в центре города. Мы открываем вторую очередь в честь 100-летия ТАССР», — сказал мэр столицы РТ Ильсур Метшин.

На участке от существующей набережной в сторону ул. Нурсултана Назарбаева появятся фитоотчистные каскады, зоны барбекю, школы гребных видов спорта, спортплощадка с резиновым покрытием и тренажерами, велодорожки, прокат лодок, кафе, амфитеатр, гамаки и подвесные мосты.

Кроме того, планируется реставрация автомобильного моста по ул. Нурсултана Назарбаева — проезжую часть расширят, а под мостом обустроят пешеходную зону с выходом на Средний Кабан.

КВ
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