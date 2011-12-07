В аэропорту Казани появился капсульный отель на 8 номеров

В аэропорту «Казань» открылся капсульный отель на 8 номеров. Об этом сообщается на сайте аэропорта.

Отель представляет собой 8 номеров, выполненных в футуристическом дизайне, со спальными местами и всеми необходимыми принадлежностями. Имеются услуги душевой.

Стоимость одного часа пребывания в номере – от 100 рублей. Для детей до 6 лет размещение в номере бесплатное без предоставления дополнительного места.

Забронировать номер можно по телефону +7 (977) 493-28-35.