Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В аэропорту Казани появился капсульный отель на 8 номеров

Для детей до 6 лет размещение в капсуле бесплатное.

В аэропорту «Казань» открылся капсульный отель на 8 номеров. Об этом сообщается на сайте аэропорта.

Отель представляет собой 8 номеров, выполненных в футуристическом дизайне, со спальными местами и всеми необходимыми принадлежностями. Имеются услуги душевой.

Стоимость одного часа пребывания в номере – от 100 рублей. Для детей до 6 лет размещение в номере бесплатное без предоставления дополнительного места.

Забронировать номер можно по телефону +7 (977) 493-28-35.

КВ
Лента новостей