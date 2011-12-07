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В Казани готовится к открытию первый детский технопарк "Кванториум"

Школьники смогут записаться на кружок по робототехнике, биологии, химии и физике.

В новом учебном году на базе казанской школы № 98 откроется первый детский технопарк «Кванториум». Об этом сообщается на официальной странице администрации Вахитовского и Приволжского районов города в соцсетях.

«Кванториум — это площадка, оснащённая высокотехнологичным оборудованием, это школа мышления, основная цель которой — воспитать поколение детей, способных обеспечить технологический прорыв», — сказано в публикации.

Учиться в технопарке смогут почти 2 000 детей в возрасте от 7 до 18 лет. С сентября для них будут доступны следующие направления: «Робототехника», «Биология», «Химия», «Физика и астрономия».

На данный момент в учреждении ждут поступления современного оборудования. Записаться на кружки и мастер-классы «Кванториума» можно уже сейчас на сайте школы на платформе edu.tatar.

 

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