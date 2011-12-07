В метро Казани проведут измерение по радиоконтролю 5G

На всех станциях казанского метрополитена проведут измерительные работы по радиоконтролю 5G ООО «Т2 Мобайл». Об этом сообщила пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Технология 5G заработала в метро Казани два месяца назад. Теперь благодаря ней гости и жители города обеспечены более высокой скоростью передачи данных.

«С помощью специализированного оборудования вычисляется спектральная плотность мощности излучаемого сигнала. Что позволяет пассажирам казанского метрополитена бесперебойно пользоваться бесплатным высокоскоростным интернетом», - пояснили в пресс-службе предприятия.

Все работы будут проведены в целях безопасности пассажиров экспертами главного радиочастотного центра по РТ до 19 августа.