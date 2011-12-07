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В метро Казани проведут измерение по радиоконтролю 5G

Все работы будут проведены экспертами до 19 августа.

На всех станциях казанского метрополитена проведут измерительные работы по радиоконтролю 5G ООО «Т2 Мобайл». Об этом сообщила пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Технология 5G заработала в метро Казани два месяца назад. Теперь благодаря ней гости и жители города обеспечены более высокой скоростью передачи данных.

«С помощью специализированного оборудования вычисляется спектральная плотность мощности излучаемого сигнала. Что позволяет пассажирам казанского метрополитена бесперебойно пользоваться бесплатным высокоскоростным интернетом», - пояснили в пресс-службе предприятия.

Все работы будут проведены в целях безопасности пассажиров экспертами главного радиочастотного центра по РТ до 19 августа.

КВ
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