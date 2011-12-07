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В парке «Черное озеро» закрыли кофейню после жалобы посетителя

Кофейня закрыта на 14 суток.

В кофейне в казанском парке «Черное озеро» сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по РТ.

После жалобы посетителя Роспотребнадзором была проведена проверка, в ходе которой были выявлены нарушения организации питания населения. В заведении не было систем водоснабжения и водоотведения.

На данный момент кафе «КофеЛаб» закрыто на 14 суток. На владельца кафе был составлен административный протокол о временном запрете деятельности данного заведения.

КВ
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