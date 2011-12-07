Открытие футбольно-регбийного манежа в Казани посетил Рустам Минниханов

Сегодня прошла торжественная церемония открытия спортивного манежа на казанской улице Чуйкова. В событии приняли участие Президент РТ Рустам Минниханов, министр спорта РФ Олег Матыцин, а также президент РФС Александр Дюков, сообщает пресс-служба главы республики.

«У нас была мечта — построить в Татарстане крытые футбольные манежи, чтобы дети могли играть в футбол круглогодично. Слова благодарности строителям, которые возвели объекты в короткие сроки», — прокомментировал событие Рустам Минниханов.

Спорткомплекс общей площадью 6,58 тысяч квадратных метров обеспечивает круглогодичные условия для тренировок 60 спортсменов за одну смену.

На базе манежа будут проходить занятия «РСШ по регби» и спортшколы «Савиново».