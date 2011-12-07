Посетителей Национальной библиотеки РТ ждут творческие встречи и экспериментальные спектакли

В торжественном мероприятии принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он вручил библиотеке сертификат на приобретение 40 тысяч единиц хранения.

Процесс переезда книг на новое место не быстрый — не терпит суеты и спешки. Как рассказала директор Национальной библиотеки РТ Мадина Тимерзянова, к новоселью было перевезено 80 тонн книг — более 600 тысяч различных изданий. И это только часть библиотечных фондов. Остается перевезти еще примерно 2 миллиона единиц хранения из четырех зданий библиотеки. Переезд идет полным ходом. Книги расставляются по своим местам по строгим библиотечным правилам, чтобы любую запрашиваемую можно было найти быстро и легко.

Корреспонденты «КВ» в числе первых побывали во всех залах библиотеки и увидели, что здесь ждет читателей.

В просторном холле — оригинальная светодинамическая кинетическая инсталляция: 287 подвешенных букв из пяти алфавитов татарского языка: на основе рунической письменности VI–X веков, уйгурского письма VIII–XVI веков, на основе арабской, латинской графики и кириллицы. Буквы находятся в постоянном движении, они спускаются и поднимаются, складываются в слова, например, в слово «белем» — «знание». Сложно удержаться, чтобы не сделать оригинальное селфи на фоне этих светящихся букв.

На первом этаже расположилась зона современной универсальной библиотеки. Есть здесь и читальные залы с последними книжными новинками в открытом доступе, специальные пространства с книгами, развивающими играми для детей и подростков, тихие комнаты с компьютерами, где можно спокойно поработать с электронными каталогами библиотеки.

В музыкальном зале представлены нотные издания произведений известных татарских композиторов, пластинки с записью их музыки, которые можно послушать прямо здесь на настоящем патефоне.

В универсальной зоне открыт абонемент современной художественной и научно-популярной литературы. Система выдачи и сдачи книг электронная. Каждая книга имеет свой индивидуальный RFID-чип. Читатель выбирает необходимое ему издание, закладывает его в специальный терминал, который считывает код книги и регистрирует его в электронном читательском билете. Теперь книгу можно забирать. Вынести незарегистрированную книгу невозможно: когда ее понесут к выходу через противокражные ворота, зазвенит датчик.

Классический читальный зал библиотеки расположился на втором этаже. Здесь находится привычный для многих посетителей каталог, без которого невозможно представить любую библиотеку до ее цифровизации. В Национальной библиотеке РТ, идущей в ногу со временем, создан электронный каталог, но этот традиционный с ящичками, где находятся карточки с информацией о книге, стал уже своеобразным музейным экспонатом.

В читальном зале все продумано до мелочей — от высоты книжных стеллажей и расстояния между ними до освещения. Есть как общее освещение, так и индивидуальное — с помощью лампы на своем столе читатель сам может регулировать уровень освещенности. Это очень важно для тех, кто много работает с книгами.

А вот и сердце библиотеки — новое современное книгохранилище, рассчитанное на 2 миллиона книг разного формата и объема. Конструкция стеллажей такова, что их легко можно передвигать одной рукой.

Заместитель директора Национальной библиотеки РТ Лилия Залялова рассказала, что книгохранилище оборудовано системой климат-контроля, регуляцией влажностного и светового режима. Также здесь установлена система безопасного газового пожаротушения и противопыльная система — она автоматически удаляет пыль и не дает ей оседать на книжных полках.

В библиотеке есть выставочный зал, где планируется проводить выставки. В настоящее время там открыта экспозиция — представлены редкие рукописи и книги.

Фонд поддержки искусства «Живой город» открыл в библиотеке театральную площадку «Мон». В зале на 130 зрителей будут проходить экспериментальные спектакли, театрализованные представления. Кураторами площадки стали режиссер Туфан Имамутдинов и арт-директор театрального центра им. В.Мейерхольда Елена Ковальская. А вот во втором зрительном зале, рассчитанном на 200 мест, будут проводиться конференции, творческие встречи, просмотры фильмов, спектаклей.

На заметку будущим посетителям библиотеки: обязательно прогуляйтесь по террасе здания, откуда открывается потрясающий вид на город! Это пространство планируется использовать для всевозможных креативных творческих проектов.

Как мы убедились, это учреждение культуры станет центром общения, где можно будет интересно, познавательно провести досуг всей семьей, в кругу друзей. И хотя в полном объеме Национальная библиотека РТ начнет принимать посетителей через несколько месяцев, для того чтобы казанцы и гости нашего города смогли познакомиться с уникальным культурно-образовательным пространством, здесь сейчас уже проходят экскурсии.