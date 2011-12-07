В Казань доставили 23 новых автобуса, работающих на газе

Возле центра семьи «Казан» Президенту Татарстана Рустаму Минниханову и мэру столицы республики Ильсуру Метшину, презентовали 23 автобуса «НефАЗ», которые работают на газомоторном топливе.

Как сообщает пресс-служба исполкома города, Минниханов отметил современность, экологичность и качество пополнившихся в автотранспортном парке Казани автобусов. Он уверен, что жители города будут довольны, ибо настроение граждан — это «качественный общественный транспорт».

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что в ноябре в Казань доставят 53 автобуса общей стоимостью 659,9 млн рублей. Столица Татарстана попала в число 12 городов, где обновление подвижного состава субсидируется федеральными средствами.