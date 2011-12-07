После ролика про «адские условия» казанский детсад №42 утеплили. Но у родителей остались вопросы

Огромные щели в рассохшихся окнах. Холод, из-за которого дети спят в одежде и болеют гнойным отитом. Да и в целом обстановка в садике явно не радующая — детская площадка в аварийном состоянии, из-за чего дети травмируются, не хватает одного повара, а готовкой вместо него занимается нянечка. Ролик об этом и пост с жалобами выложили в сеть родителей детей, которые ходят в казанский детсад № 42. Как они рассказали, это стало последним шагом после множества обращений и жалоб.

Администрация Вахитовского и Приволжского районов отреагировала на ситуацию в детском саду № 42. Как заверили там, проблемы в саду были решены. Что именно было сделано, администрация показала в несколько сторис-видео в своем официальном аккаунте Instagram.

В администрации признали, что зданию детского сада действительно нужен частичный ремонт. В видео рассказали, какие работы уже провели и какие планируются, окна пообещали заменить на пластиковые, а еще показали веселых детей во время обеда.

Администрация заверила, что обязательно учтет садик при формировании плана ремонтных работ на следующий год.

Два повара в детсад были найдены за один день

Папа ребенка, с которым беседовал корреспондент «КВ», рассказал, что он и другие родители уже с прошлого года неоднократно подавали жалобы в разные инстанции. Но на них обычно они получали стандартные «отписки». Однако почти сразу же после шумихи в СМИ, ответ на мольбы родителей был получен оперативно. Администрация перевернула всю ситуацию, утверждает он. Родитель ответил почти на каждую фразу администрации.

«По поводу повара. 2 сентября было объявление, что вакансия открыта. До вчерашнего дня (9 сентября — прим. Ред.) поваром у нас была нянечка. Такую информацию до нас доносили как до родителей. Может, у нее и есть образование, мы не знаем. Другой вопрос, откуда там взялись еще два повара за один день. Почему до этого поста так быстро они не нашлись?» — спрашивает отец одного из воспитанников.

Родители недоумевают и по поводу документов: разве можно их так быстро оформить? Неужели за такое короткое время новые сотрудники собрали все справки, предоставили медкнижку и прошли испытательный срок? Прокуратуре Республики Татарстан стоило бы обратить внимание на эту ситуацию, возможно, сотрудники были оформлены задним числом, считают родители.

После шумихи поставили обогреватель и постелили ковры

Основная проблема, на которую жаловались родители, — щели в окнах, из которых очень дуло. Из-за холода дети часто болели. Наш собеседник сообщил, что сразу после поста в комнату с рассохшимися окнами поставили обогреватель и постелили ковры.

«Поставили обогреватель в спальню, отсюда и 20 градусов, о которых администрация писала. Постелили ковры — непонятно, почему раньше нельзя было их постелить. Детскую площадку признали аварийной и огородили, как будто там никто не гуляет», — говорит папа.

По его словам, в прошлом году на этой площадке головой ударился ребенок. Из-за серьезной травмы семье пришлось даже ехать в ДРКБ. Сделали они запрос по поводу небезопасной площадки и в администрацию района. Но, по словам папы, получили стандартный ответ, что устранение замечаний «будет выполнено при соответствующем финансировании в последующие годы».

Более того, в прошлом году детский сад № 42 занял 2-е место в районном этапе городского смотра-конкурса на лучшую игровую площадку. Самое интересное то, что площадку, которую признали лучшей, сделали родители одной из групп сами.

«Вы просто останетесь без садика»

Сколько вопросов к администрации, столько и к заведующей детского сада № 42. Еще в опубликованном посте о ситуации в саду родители писали, что руководитель дошкольного образовательного заведения постоянно рассказывает, что работает и старается. Но, отмечает папа воспитанника сада, ситуация с ребенком, получившим травму на площадке, произошла в прошлом году, и до сегодняшнего дня ничего не изменилось.

«Есть такое чувство, что, если бы не сняли видео об оконной щели, положение вещей в детском саду бы вообще не поменялось. Игрушек в группе не было вообще, в том году ни одной не было. Мы, родители, сами все покупаем. Администрация садика хвастается тем, что нет поборов, а сами вынуждают нас тратить деньги», — рассказывает наш собеседник.

Мама травмированного ребенка писала по поводу благоустройства в разные инстанции, но ей ответили, что нет финансирования, вспоминает папа воспитанника. Однако, когда родители сами предложили сделать площадку, вдруг выяснилось, что в детском саду могут оплатить материалы. По словам родителя, заведующая вообще редко проявляет инициативу.

«Даже с этими окнами, можно же было что-то придумать. Например, стекла поменять, пока они настолько не обветшали. Тяжело это терпеть. В том году хотели написать на нее заявление в прокуратуру, но один из родителей решил благородно предупредить заведующую об этом. Каким-то образом она смогла отговорить от заявления мам, которые к ней пришли», — утверждает наш собеседник.

Он рассказывает, что в ответ руководитель сада заявила им, что при обращении в прокуратуру дети могут «просто остаться без садика». Возможно, поэтому наш собеседник согласился говорить только анонимно, а остальные вообще отказались комментировать ситуацию. Каждый боится за своего ребенка.

Прокуратура Республики Татарстан уже обратила внимание на ситуацию в детском саду № 42. У родителей есть надежда, что садик благоустроят и дети будут чувствовать себя намного лучше, а родители спокойнее.