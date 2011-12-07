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В Казани неизвестные украли скульптуру Дриады

Арт-объект был установлен на набережной Казанки за парком «Кырлай».

В Казани неизвестные украли скульптуру Дриады — покровительницы деревьев, сообщили авторы арт-объекта ИА «Татар-информ».

«Мы пришли, чтобы забрать и переместить ее в другое место. Утром мы увидели, что ее нет. В первые минуты мы испытали огорчение. Не понимаю, для чего нужно было выкапывать арматуру и утаскивать статую?», — поделились художники с агентством.

Писать заявление в полицию авторы арт-объекта не будут. Если Дриаду кто-то поставит в огороде, ее обязательно заметят, считают художники.

Напомним, новый арт-объект был установлен неделю назад на берегу Казанки возле парка «Кырлай». Скульптура призвана привлечь казанцев к экологическим проблемам. 

КВ
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