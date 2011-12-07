В столице РТ завершен ремонт подстанции скорой помощи

Ремонт подстанции №1 Станции скорой медицинской помощи города завершен, сообщает пресс-служба мэрии Казани. Здание, построенное в 1985 году, расположено на ул. Чехова. Бригады подстанции обслуживают жителей трех районов города. Капитальный ремонт за период существования здания проводился впервые. Также подстанция была оснащена новой мебелью, оргтехникой. Работы обошлись более чем в 36 млн рублей.